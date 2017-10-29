В Серышеве ребенка привили от гриппа, несмотря на письменный отказ

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Прокуратура привлекла к ответственности медработников поселка Серышево. В населенном пункте произошел неприятный инцидент – ребенку сделали прививку от гриппа против воли его законного представителя.

Как сообщает прокуратура Амурской области, прививку ребенку поставили 22 сентября, несмотря на то, что имелся письменный отказ его законного представителя от вакцинации. Прививку сделал медработник Серышевской больницы. Уточняется, что ребенок – 2003 года рождения.

Таким образом, больница нарушила законодательство – статьи 5, 6, 7, 19, 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также статьи 5, 9 и 11 Федерального закона «Об иммунопрофилактики инфекционных болезней». Прокурор Серышевского района 9 октября внес представление на имя главврача Серышевской больницы. Оно было рассмотрено 25 октября и удовлетворено. Врача-педиатра и медицинскую сестру медучреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.