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29октября
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В Серышеве ребенка привили от гриппа, несмотря на письменный отказ

В Серышеве ребенка привили от гриппа, несмотря на письменный отказ
Фото: chita.ru

Прокуратура привлекла к ответственности медработников поселка Серышево. В населенном пункте произошел неприятный инцидент – ребенку сделали прививку от гриппа против воли его законного представителя.

Как сообщает прокуратура Амурской области, прививку ребенку поставили 22 сентября, несмотря на то, что имелся письменный отказ его законного представителя от вакцинации. Прививку сделал медработник Серышевской больницы. Уточняется, что ребенок – 2003 года рождения.

Таким образом, больница нарушила законодательство – статьи 5, 6, 7, 19, 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также статьи 5, 9 и 11 Федерального закона «Об иммунопрофилактики инфекционных болезней». Прокурор Серышевского района 9 октября внес представление на имя главврача Серышевской больницы. Оно было рассмотрено 25 октября и удовлетворено. Врача-педиатра и медицинскую сестру медучреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

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#дети #закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Ариадна

    Ариадна
    5 часов назад

    Никогда не делаю прививку от гриппа. Насмотрелась на своих коллег...После прививки каждый из них обязательно дней 10 болел....А приходила зима и вновь они болели...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    5 часов назад

    А я делаю, уже лет 20. И отлично переношу, и редко и легко болею. У некоторых моих знакомых бывает реакция - повышается температура 1-2 дня,ломота, у кого то случился гайморит, но это единичные случаи. Моя тётя в 35 лет умерла от гриппозного менингита, диагноз был лабораторно подтверждён.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    Ну и что? Привили. Тут родители на неумный принцип пошли, не написано что " привитый тяжело заболел, имела место реакция на прививку или осложнение. "Ребёнку" 14 лет! Его что скрутили, заломали, оглушили?сейчас прививки от гриппа ставят с 6 мес! Лялям можно, а подростку нельзя! Сразу понятно какая семейка.

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Моего сыночка вот от такие исполнителей плана вакцинации спас классный руководитель. Зашел он как раз в тот момент когда моему сыну поставили градусник подмышку и начали мазать руку спиртом. И это не смотря на то что мой сын твердил, что к него письменный отказ от вакцинации. Наказывать таких врачей надо денежным штрафом в размере 100 мрот!!!!! и исправительными работами ( пусть улицы метут) - жополизы

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Родители ребенка поступили верно и правильно!!!

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    Дай бог чтобы с ним болезни не случилось, от которой не привился. И что это тон такой злобный? Речь только о "наказать", что-то никакого морального упрёка не прозвучало "как им не стыдно", "надо внимательней быть", и т.п. И, кстати, те которые накосячили это те же люди, которые по 40 человек на приёме смотпят и по 20 вызовов на дому обслуживают. Это не "тупые, злобные тётки, суки, жополизы", а обычные женщины, вероятно лучше, чем Вы. Выбрали малооплачиваемую, высокострессовую и тяжёлую работу

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    По жизненному опыту знаю, что "сильно принципиальные, правильные и праведные", как правило плохие люди, подлые, злые, считающиеся только со своими потребностями и желаниями, гниль короче

  • Olivyeva

    Olivyeva
    4 часа назад

    Боже мой...

    Как же человечество выижило столько веков без прививок то?

    Ну как?

    Объясните!

    Так и дальше выживем, без этих мифических вакцин.

  • mag_28

    mag_28
    4 часа назад

    Всегда переносил эпидемии замечательно.

    В прошлом году сделал прививку-валялся три недели.

    Может,совпадение,но в этом году делать не буду.

    Правильно привлекли,на прививки все реагируют индивидуально.

    Если у ребенка папа-мама моржи,повернутые на зож

    и само дитя здоровое как слон,нечего в ребенка шприцами тыкать.

    Екатерина от оспы прививалась,потому что болезнь терзала Европу,оставляя трупы и последствия.

    Природа вирусов ещё не изучена как следует.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Здравомыслящей

    Хоть и выбрали вы такой ник, а комментарии ваши мне не понятны. Есть закон, который должны выполнять все, в том числе и медработники. И если бы все люди были правильными и принципиальными, в стране не было бы такого бардака, а вот слово вы выбрали подходящее, именно "ОБСЛУЖИВАЮТ, и довольно плохо, а не лечат. И з/п у них не такая уж маленькая, за такие деньги люди РАБОТАЮТ, а стресс чаще всего испытывают больные от их хамства, в лучшем случае полного равнодушия, за редким исключением. Относительно прививок, никогда не прививалась, и очень редко болела.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    А я делаю, уже лет 20. И отлично переношу, и редко и легко болею. У некоторых моих знакомых бывает реакция - повышается температура 1-2 дня,ломота, у кого то случился гайморит, но это единичные случаи.

    Olivyeva, Вы говорите как малообразованный человек, человечество как раз и плохо выживало - эпидемии и пандемии (оспа, чума, полиомиелит, корь, инфлюэнца-грипп) косили и калечили людей. Рожали много, а людей было мало, сейчас много, потому что не массовых смертей от болезней.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    Алиса, если Вы старше 3о лет, то 99% привиты, в советское время "бардака не было" прививали всех. Вы потому и не болеете корью, паротитом, краснухой, полиомиелитом, дифтерией, столбняком. От ОРЗ и ОРВИ прививки не делают, вакцин таких нет!

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Olivyeva

    Боже мой...

    Как же человечество выижило столько веков без прививок то?

    Ну как?

    Объясните!

    Так и дальше выживем, без этих мифических вакцин.



    Угу. Только вот оспа целые регионы выкашивала, ну да ничего, остальные же выжили...

  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    Здравомыслящая

    Алиса, если Вы старше 3о лет, то 99% привиты, в советское время "бардака не было" прививали всех. Вы потому и не болеете корью, паротитом, краснухой, полиомиелитом, дифтерией, столбняком. От ОРЗ и ОРВИ прививки не делают, вакцин таких нет!



    Вы что-то совсем запутались, речь идет про прививку от гриппа, а не против кори, паротита и т.д. И эта прививка ДОБРОВОЛЬНАЯ. Я тоже против прививки от гриппа, и себе и ребенку не ставлю и практически не болеем. Но все обязательные прививки дочери ставлю.

  • Another one

    Another one
    1 час назад

    AstoriyaЯ тоже против прививки от гриппа, и себе и ребенку не ставлю и практически не болеем. Но все обязательные прививки дочери ставлю.


    Зато если вы заболеете, то проболеете две недели и вероятно получите тяжёлые осложнения. Например бронхит или нарушения слуха и прочих функций, попутно заразите ещё 5-6 человек.

    Прививка от гриппа не даёт гарантии не заболеть, а делает болезнь не опасной и короткой.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    58 минут назад

    дети все разные. и некоторым прививка от гриппа противопоказана. например. детям с плохим иммунитетом

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    56 минут назад

    Ребята ,для того что бы выработать сыворотку от того же гриппа ,вначале у больного человека берут штам -образец этого гриппа .вместе с кровью или слюной больного человека передаются не только этот самый вирус с ним следуют его генетические заболевания и предрасположенность к ним включая кучу скрытых вирусов и заболеваний ,затем этот вирус прививают животному которое тоже имеет кучу паразитарных и прочих заболеваний и только потом из крови этого животного делают сыворотку, добро пожаловать в ад ?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    51 минута назад

    ЗдравомыслящаяА я делаю, уже лет 20. И отлично переношу, и редко и легко болею. У некоторых моих знакомых бывает реакция - повышается температура 1-2 дня,ломота, у кого то случился гайморит, но это единичные случаи.

    Olivyeva, Вы говорите как малообразованный человек, человечество как раз и плохо выживало - эпидемии и пандемии (оспа, чума, полиомиелит, корь, инфлюэнца-грипп) косили и калечили людей. Рожали много, а людей было мало, сейчас много, потому что не массовых смертей от болезней.


    Не убедили , совсем.

  • Grey_cat

    Grey_cat
    34 минуты назад

    dalinoboihik

    Ребята ,для того что бы выработать сыворотку от того же гриппа ,вначале у больного человека берут штам -образец этого гриппа .вместе с кровью или слюной больного человека передаются не только этот самый вирус с ним следуют его генетические заболевания и предрасположенность к ним включая кучу скрытых вирусов и заболеваний ,затем этот вирус прививают животному которое тоже имеет кучу паразитарных и прочих заболеваний и только потом из крови этого животного делают сыворотку, добро пожаловать в ад ?



    Если считать куриные эмбрионы животными....

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