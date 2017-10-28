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28 октября 2017, 22:35 1

На «Бесшабашный дискач» В Благовещенске пришло более тысячи человек (фото)

На «Бесшабашный дискач» В Благовещенске пришло более тысячи человек (фото)

«Бесшабашный дискач 90-х» 2017 года собрал рекордное количество зрителей. На концерт и вечеринка, прошедшие в Grand Arena Ostrova в Благовещенске в субботу, 28 октября, пришли более тысячи человек.

Концерт начался в 20 часов. По случаю приближающегося Хэллоуина, немало зрителей нарядились в костюмы соответствующей тематики.

Среди собравшихся ходили аниматоры – зловещего вида медсестры. Они подходили к зрителям и слушали их через статоскопы: насколько пациенты еще живы, не стали ли уже зомби или какой-либо иной нечистью.

На концерт в Благовещенск приехали четыре группы – кумиры былых лет. В «Бесшабашном дискаче 90-х», первой выступила группа «Фактор-2», затем – «Размер_project», группа, которая ранее носила более известное название «Русский размер». Свои хиты исполнили вокалистка группы KRASKI Оксана Ковалевская и экс-вокалистка группы «Пропаганда» Вика Воронина. А завершает вечер специальный гость дискотеки – Лена Катина из группы «Тату».

Каждая группа высытупает по полчаса, после чего гости могут потанцевать на обычной дискотеке. Завершится «дискач» в полночь.

Просмотров всего: 364

#концерты #отдых #праздники

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    В темном член сосала в туалете.

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