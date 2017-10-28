Амурчанин Константин Силин подтвердил титул чемпиона мира

Известный амурский спортсмен Константин Силин выступил на чемпионате мира в жиме лежа, где поднял штангу весом 235 килограммов, выполнил норматив мастера спорта международного класса и подтвердил титул чемпиона мира.

Чемпионат по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лёжа, народному жиму, становой тяге и армлифтингу проводится по версиям WRPF/WEPF/WAF. Соревнования проходят в Москве, в них принимают участие более 2 000 спортсменов со всего мира.

После выполнения жима лежа Константин Силин немного травмировался и был вынужден завершить выступление. Турнир же будет длиться до 29 октября.

Отличительная черта федерации WRPF/WEPF/WAF – это единственная федерация в этом виде спорта, созданная в России и имеющая представительства в нескольких странах мира. Остальные федерации, даже и созданные в России, являются аккредитованными представительствами различных международных федераций пауэрлифтинга. Федерацию WRPF/WEPF/WAF основал сильнейший жимовик планеты Кирилл Сарычев.

Константин Силин является мастером спорта WPC по жиму лёжа, серебряным призёром чемпионата Азии и по результатам этих соревнований стал чемпионом мира. Кроме того, Константин Силин подготовил многих известных амурских бодибилдеров – в их числе Никита Рузайкин, Тимофей Сачивкин, Юрий Исмагилов, Алексей Бодруг и других.