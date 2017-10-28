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28октября
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В Благовещенске дети спасли человека, лежавшего без верхней одежды на улице

В Благовещенске дети спасли человека, лежавшего без верхней одежды на улице

В субботу, 28 октября, несколько детей в Благовещенске спасли мужчину, который без верхней одежды лежал на земле и не мог сам идти.

Историю редакции ИА «Амур.инфо», рассказал житель Благовещенска Алексей. Он с женой шел из кинотеатра по улице Пролетарской, когда к ним подбежали примерно пять детей 10–12 лет и наперебой стали просить о помощи. «Они чуть ли не за руки нас тянут, – рассказал горожанин. – Мы пошли за ними и в районе улицы Забурхановской увидели: лежит мужчина. В футболке, рубашке, джинсах, одном кроссовке. Практически невменяемый. Я пытаюсь выяснить у него, где он живет. Оказалось, где-то в трех кварталах. Сам он идти не может. Если бы он остался здесь еще какое-то время, то замерз бы насмерть. Мальчишки рассказали, что взрослые люди проходили мимо него и просто не обращали внимание».

Алексей рассказал, что вместе с мальчишками они практически несли этого человека. Ребята выбегали на дорогу, останавливали машины, чтобы перенести его через дорогу. Когда дошли до дома, оказалось, что он еще и на пятом этаже живет. Это было общежитие, наверху уже люди вышли из своих комнат, признали мужчину.

«Они сказали, что с ним такое не первый раз происходит, – рассказал Алексей. – Я, конечно, это понимаю, но во всей этой истории меня поразило неравнодушие детей. Настоящие тимуровцы. Сами пытались его спасти, но не знали, куда нести. Нашли взрослы, которые помогли и все-таки донесли его до дома».

Просмотров всего: 1702

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    алкаш какой то наверно

  • Мелисса

    Мелисса
    2 часа назад

    Rak900алкаш какой то наверно


    Он мож и алкаш. Зато ребята молодцы какие!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Начинаются холода.

    Отделение термических поражений областной больницы забивается обмороженными бомжами и алкашами под самую крышу.

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    А потом они, без ручек или ножек, жалуются прохожим на злую судьбу, равнодушных, нехороших людей, черствых врачей и чиновников, бездушных сотрудников приюта и прочая и прочая

  • postal

    postal
    1 час назад

    S kak $

    А потом они, без ручек или ножек, жалуются прохожим на злую судьбу, равнодушных, нехороших людей, черствых врачей и чиновников, бездушных сотрудников приюта и прочая и прочая



    Это Он виноват

  • архивная

    архивная
    55 минут назад

    Жизнь штука непредсказуемая,и радует то,что есть дети с добрыми сердечками,спасибо родителям,что правильно их воспитали,вы счастливые родители.

  • alex 3

    alex 3
    52 минуты назад

    -На его месте должен был быть я !

    -Напьёшься -будешь!(с)

    Молодцы дети, если не жизнь, то здоровье мужику точно сохранили.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    46 минут назад

    Люди нашим зомбоящиком так запуганы уже, что им кажется что без наших правителей нас сразу всех в рабство возьмут фашисты, уже всем везде мерещатся теракты и кажется что все алконавты, одни дети ещё чисты и неиспорчены

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    43 минуты назад

    Скоро как в Африке начнём на улицах вампиров ловить

  • Знаток28

    Знаток28
    35 минут назад

    Парни молодцы! Однако очень жаль, что такая ситуация вообще имела место быть...

  • Kats

    Kats
    25 минут назад

    Поражаюсь комментам.....Вы не понимаете, что у любого из вас, в любой момент может случиться инсульт или инфаркт. А подобные вам людишки будут проходить мимо, думая, что вы алкаш....Пацанам респект! Молодцы!

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