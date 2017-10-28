В Благовещенске дети спасли человека, лежавшего без верхней одежды на улице

В субботу, 28 октября, несколько детей в Благовещенске спасли мужчину, который без верхней одежды лежал на земле и не мог сам идти.

Историю редакции ИА «Амур.инфо», рассказал житель Благовещенска Алексей. Он с женой шел из кинотеатра по улице Пролетарской, когда к ним подбежали примерно пять детей 10–12 лет и наперебой стали просить о помощи. «Они чуть ли не за руки нас тянут, – рассказал горожанин. – Мы пошли за ними и в районе улицы Забурхановской увидели: лежит мужчина. В футболке, рубашке, джинсах, одном кроссовке. Практически невменяемый. Я пытаюсь выяснить у него, где он живет. Оказалось, где-то в трех кварталах. Сам он идти не может. Если бы он остался здесь еще какое-то время, то замерз бы насмерть. Мальчишки рассказали, что взрослые люди проходили мимо него и просто не обращали внимание».

Алексей рассказал, что вместе с мальчишками они практически несли этого человека. Ребята выбегали на дорогу, останавливали машины, чтобы перенести его через дорогу. Когда дошли до дома, оказалось, что он еще и на пятом этаже живет. Это было общежитие, наверху уже люди вышли из своих комнат, признали мужчину.

«Они сказали, что с ним такое не первый раз происходит, – рассказал Алексей. – Я, конечно, это понимаю, но во всей этой истории меня поразило неравнодушие детей. Настоящие тимуровцы. Сами пытались его спасти, но не знали, куда нести. Нашли взрослы, которые помогли и все-таки донесли его до дома».