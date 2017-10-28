Вокальная студия «ОКЦент» отметила свое семилетие

В субботу, 28 октября, большим концертом в большом зале ОКЦ отметил театр песни «ОКЦент» свой седьмой день рождения. Воспитанники исполнили для собравшихся зрителей 17 номеров, после чего новенькие вокалисты дали торжественную клятву и были приняты в ряды коллектива.

Руководитель театра Марина Боровик рассказала, что прошлый день рождения они отмечали в малом зале, но тот не смог вместить всех желающих. Поэтому на семилетие они выступили уже в большом зале.

Концерт состоял из 17 номеров, в конце был исполнен гимн театра. После этого на сцену пригласили новичков «ОКЦента». Они занимаются с сентября, но 28 октября, дав клятву, были окончательно приняты в коллектив.

Вскоре их начнут задействовать в выступлениях «ОКЦента». В декабре театр песни вновь покажет свой спектакль «Ледяное сердце», а в будущем году состоится премьера нового спектакля – «Карлсон».