Вместе с «Юди» в Благовещенске выступит танцор с одной ногой

Фото: tizer42.ru

В Благовещенск приезжает известный танцевальный коллектив «ЮДИ». Вместе с ним приедет и Евгений Смирнов – участник «Танцев на ТНТ», который когда-то потерял одну ногу в аварии, но продолжил заниматься танцами.

В Благовещенске «ЮДИ» были в апреле 2016 года. Тогда в своей постановке они показали трогательную историю молодого человека, который волею судьбы оказался на костылях. Им был Дмитрий Воющев – инвалид детства. Но он танцует. На этот раз у «ЮДИ» – ещё один герой. 30-летний Евгений Смирнов потерял ногу в ДТП. Но в 2015 году Евгений вместе со своей партнершей, однофамилицей Дарьей Смирновой принял участие в шоу «Танцы» на канале ТНТ.

Недавно Смирнов открыл эксклюзивную школу танцев для детей с ограниченными возможностями. Она включает в себя групповые танцевальные программы, оздоровительные мероприятия, ЛФК для детей-инвалидов, различные мероприятия и танцевальные конкурсы.

Концерт «ЮДИ» и Евгения Смирнова состоится 4 ноября в ОКЦ.

Подробнее о нем можно прочитать в разделе «Культпросвет».