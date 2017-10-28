В благовещенском «Старом городе» уже отмечают Хэллоуин (фото)

В субботу, 28 октября, в Благовещенске уже начали праздновать Хэллоуин. В «Старом городе» торгового центра «Острова» устроили культурную программу, приуроченную к модному празднику. Горожан встретили тыквы, аниматоры в костюмах героев ужасов и прочие атрибуты.

Приобщиться к празднику ужастиков мог любой желающий. Кто-то мог сфотографироваться с аниматорами, которые нарядились привидениями, зомби, мертвецами. Из актуального – клоун с красным шариком из «Оно».

Детей приглашали к столикам, где можно было своими руками сделать атрибут праздника – например, маленькую бумажную тыковку.

Ну, а самым решительным прямо на месте предлагали нанести на лицо «жутиковский» аквагрим.