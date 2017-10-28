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28октября
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сегодня, 17:31 3

В благовещенском «Старом городе» уже отмечают Хэллоуин (фото)

В благовещенском «Старом городе» уже отмечают Хэллоуин (фото)

В субботу, 28 октября, в Благовещенске уже начали праздновать Хэллоуин. В «Старом городе» торгового центра «Острова» устроили культурную программу, приуроченную к модному празднику. Горожан встретили тыквы, аниматоры в костюмах героев ужасов и прочие атрибуты.

Приобщиться к празднику ужастиков мог любой желающий. Кто-то мог сфотографироваться с аниматорами, которые нарядились привидениями, зомби, мертвецами. Из актуального – клоун с красным шариком из «Оно».

Детей приглашали к столикам, где можно было своими руками сделать атрибут праздника – например, маленькую бумажную тыковку.

Ну, а самым решительным прямо на месте предлагали нанести на лицо «жутиковский» аквагрим.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    43 минуты назад

    А давайте праздновать все праздники мира, не забыть про новый год, а он во всех странах в разное время! Какой нафиг Хэллоуин? Это не русский праздник!

  • Tina22

    Tina22
    21 минута назад

    А давайте! Это кому то навредит?

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    7 минут назад

    А давайте, люди будет праздновать те праздники, которые им доставляют удовольствие и радость? Как вариант.

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