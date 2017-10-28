Ракета-носитель «Союз–2.1б» прибыла на космодром Восточный

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«28 октября 2017 года специалисты Роскосмоса и филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» встретили состав с блоками ракеты-носителя (РН) "Союз–2.1б". Эшелон прибыл на станцию Ледяная и был транспортирован на технический комплекс космодрома», – сообщает ЦЭНКИ.

Из Самары состав вышел в ночь на 7 октября.

Сейчас контейнеры с блоками ракеты-носителя установлены в тепловом тамбуре для проведения процедуры очистки, затем они будут разгружены на складе, откуда блоки будут транспортированы в монтажно-испытательный корпус.

«Союз–2.1б» предназначен для запуска и вывода на орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат» российского спутника дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1.

Космический аппарат «Метеор-М» №2-1 прибыл на космодром Восточный 11 октября. Сейчас специалисты предприятий Роскосмоса ведут подготовку космического аппарата. По графику также идут испытания космического аппарата «Бауманец» и малых спутников попутной нагрузки. Кроме того, на космодроме продолжается подготовка разгонного блока «Фрегат», 25 октября специалисты приступили к заправке разгонного блока компонентами топлива и сжатыми газами. Перед этим разгонный блок удачно прошёл пневмовакуумные и электрические испытания.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск «Союз–2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4. В ноябре ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» №2-1.