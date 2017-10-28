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28октября
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Клуб «Ахмат» проводит открытый городской турнир по смешанным единоборствам

Клуб «Ахмат» проводит открытый городской турнир по смешанным единоборствам

В субботу, 28 октября, в спорткомплексе «Юность» стартовали открытое чемпионат и первенство Благовещенска по смешанным боевым единоборствам на призы клуба «Ахмат». Турнир продлится в течение двух дней, победители определятся в воскресенье, 29 октября.

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из разных клубов, причем, не только из Благовещенска, но и из Белогорска, Свободного, Тамбовского района. Однако большинство участников были из клуба «Ахмат».

Представительство этого известного чеченского клуба открылось в Благовещенске чуть больше года назад. Столица Приамурья стала первым дальневосточным городом, где появился филиал «Ахмата».

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#спорт

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Комментарии
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  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    42 минуты назад

    Ну и зачем нам чеченские клубы, хватит того что онибольше всех из бюджета тянут

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