Клуб «Ахмат» проводит открытый городской турнир по смешанным единоборствам

В субботу, 28 октября, в спорткомплексе «Юность» стартовали открытое чемпионат и первенство Благовещенска по смешанным боевым единоборствам на призы клуба «Ахмат». Турнир продлится в течение двух дней, победители определятся в воскресенье, 29 октября.

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из разных клубов, причем, не только из Благовещенска, но и из Белогорска, Свободного, Тамбовского района. Однако большинство участников были из клуба «Ахмат».

Представительство этого известного чеченского клуба открылось в Благовещенске чуть больше года назад. Столица Приамурья стала первым дальневосточным городом, где появился филиал «Ахмата».