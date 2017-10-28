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28октября
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сегодня, 14:32 3

По вине нетрезвых водителей погибли семь человек

По вине нетрезвых водителей погибли семь человек
Фото: spokoino.ru

За 9 месяцев 2017 года нетрезвые водители Благовещенска устроили 42 ДТП. По их вине погибли семь человек, а 54 – получили травмы различной степени тяжести. Для предотвращения подобных происшествий в областном центре проходит акция «Нетрезвый водитель».

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится с 27 по 29 октября для предупреждения грубых нарушений ПДД водителями, находящимися в состоянии опьянения. В 2017 году выявили 716 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 287 человек были задержаны нетрезвыми повторно. Еще 223 отказались от прохождения медосвидетельствования.

ГИБДД Благовещенска сообщает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Гарик 777

    Гарик 777
    1 час назад

    Зачем про эту акцию всем рассказывать ну и ловили бы всех потихому

  • Алиса65

    Алиса65
    49 минут назад

    Действительно пьяных за рулём, я бы расстреливала. Но закон и нормативы глупые. Если водитель выпил стакан и более спиртного, он пьян,и если выпил 30капель корвалола (Барбитураты),выпил вечером таблетку феназепама (Бензодиазепины), так как не мог уснуть то тоже пьян. Во всех странах есть допустимая норма, а у нас только ноль, и точка. При ДТП проверяется всё и наличие барбитуратов, и других компонентов лекарственных препаратов. Совершенно здоровых людей практически нет, а в моче некоторые лекарственные компоненты содержатся более недели. Пока ничего не случилось - лечись, а не дай бог ДТП, то ты алкаш и преступник.

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад



    287 человек были задержаны нетрезвыми повторно



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