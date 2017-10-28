По вине нетрезвых водителей погибли семь человек

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За 9 месяцев 2017 года нетрезвые водители Благовещенска устроили 42 ДТП. По их вине погибли семь человек, а 54 – получили травмы различной степени тяжести. Для предотвращения подобных происшествий в областном центре проходит акция «Нетрезвый водитель».

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится с 27 по 29 октября для предупреждения грубых нарушений ПДД водителями, находящимися в состоянии опьянения. В 2017 году выявили 716 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 287 человек были задержаны нетрезвыми повторно. Еще 223 отказались от прохождения медосвидетельствования.

ГИБДД Благовещенска сообщает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.