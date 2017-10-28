Фильм «Матильда» за два дня проката собрал 69 миллионов рублей

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«Сейчас уже 69 миллионов рублей, должно было 100, как минимум, я так думаю», – сообщил режиссер. По его словам, сборы после первых выходных снизятся из-за отсутствия рекламы на телевидении. «В первый уикенд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории «за сорок», которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное», – пояснил режиссер.

Как сообщал гендиректор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, антиреклама не нанесла «Матильде» существенного ущерба. По его словам, кинолента собрала 40,8 миллиона рублей в день премьеры. Он также отметил, что отсутствие телевизионной рекламы сказалось на результатах показа.

По данным Единой автоматизированной информационной системы продажи билетов в кинотеатрах (ЕАИС), по итогам первого дня показа картина собрала почти 33 миллиона руб. Лидером проката стала премьера фильма «Последний богатырь», сборы которого 26 октября составили 36,9 миллиона.