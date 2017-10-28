Амурский Хатико: у благовещенской больницы больше двух недель живет пес

На территории благовещенской больницы поселился пес. Собака живет возле входа в медучреждение уже больше двух недель. Ни сотрудники, ни пациенты не знают, откуда животное взялось и почему не уходит.

Со слов работников медучреждения, собака очень дружелюбная и добрая. На бездомного пес не похож.

«Возможно, он кого-то ждет. Может это пес кого-то из пациентов, мы не знаем. Он выглядит ухоженным, не худой. Но почему не уходит, мы не понимаем. Может походить за воротами немного и опять возвращается к крыльцу. Его сотрудники подкармливают. Но мы переживаем за него, вдруг кто обидит. Он уже хромать начал, не знаю, что случилось», – поделилась одна из работниц больницы.

Сотрудники надеются, что горожане помогут найти хозяев собаки. Возможно, кто-то узнает в животном своего питомца или заберет пса к себе.