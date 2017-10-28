Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:59 0

Амурский Хатико: у благовещенской больницы больше двух недель живет пес

Амурский Хатико: у благовещенской больницы больше двух недель живет пес

На территории благовещенской больницы поселился пес. Собака живет возле входа в медучреждение уже больше двух недель. Ни сотрудники, ни пациенты не знают, откуда животное взялось и почему не уходит.

Со слов работников медучреждения, собака очень дружелюбная и добрая. На бездомного пес не похож.

«Возможно, он кого-то ждет. Может это пес кого-то из пациентов, мы не знаем. Он выглядит ухоженным, не худой. Но почему не уходит, мы не понимаем. Может походить за воротами немного и опять возвращается к крыльцу. Его сотрудники подкармливают. Но мы переживаем за него, вдруг кто обидит. Он уже хромать начал, не знаю, что случилось», – поделилась одна из работниц больницы.

Сотрудники надеются, что горожане помогут найти хозяев собаки. Возможно, кто-то узнает в животном своего питомца или заберет пса к себе.

Просмотров всего: 400

#животные #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Опубликованы телефоны чиновников, следящих за поборами в школах и детских садах
Происшествия

Природный пожар возник на территории Хинганского заповедника
Происшествия 1

У двух братьев из амурских сел нашли 110 килограммов конопли
Происшествия 14

Благовещенец припарковал машину на детской площадке своего двора