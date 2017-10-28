Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:35 0

Опубликованы телефоны чиновников, следящих за поборами в школах и детских садах

Опубликованы телефоны чиновников, следящих за поборами в школах и детских садах
Фото: glazovportal.net

В каждом районе и городе Амурской области имеется чиновник, которому поручено следить за проблемой денежных поборов в школах и детских садах. Имена и контактные телефоны этих людей размещены на сайте областного министерства образования.

Родители, столкнувшимся с проблемой поборов в детских садах и школах области, могут сообщить о ней по указанным телефонам. В Благовещенске по этим вопросам можно обратиться к Юлии Абловой и Любови Репиной – заместителям начальника городского управления образования. Телефоны – 237–550 и 237–959.

Пресс-служба областного минобра напоминает, что, согласно российскому законодательству, установление каких-либо денежных взносов и иных форм материальной помощи в процессе обучения в учебном заведении не допускается. Запрещено взимать денежные средства на приобретение учебников, игрушек, проведение ремонта, покупку мебели, благоустройство территории, уборку помещений, приобретение музыкальных инструментов, спортинвентаря, компьютеров и других средств обучения. Администрация школы или детского сада имеет право обращаться к родителям с просьбой о добровольных пожертвованиях. Но решение об оказании благотворительной помощи принимается родителем добровольно, а сумма благотворительных взносов является произвольной, с учетом финансовой возможности семьи.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», когда губернатор Амурской области у себя в Инстаграме предложил сообщать ему о случаях поборов, то за четыре часа получил около 150 сообщений.

Просмотров всего: 206

#дети #областная власть #образование #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Амурский Хатико: у благовещенской больницы больше двух недель живет пес
Происшествия

Природный пожар возник на территории Хинганского заповедника
Происшествия 1

У двух братьев из амурских сел нашли 110 килограммов конопли
Происшествия 14

Благовещенец припарковал машину на детской площадке своего двора