Опубликованы телефоны чиновников, следящих за поборами в школах и детских садах
В каждом районе и городе Амурской области имеется чиновник, которому поручено следить за проблемой денежных поборов в школах и детских садах. Имена и контактные телефоны этих людей размещены на сайте областного министерства образования.
Родители, столкнувшимся с проблемой поборов в детских садах и школах области, могут сообщить о ней по указанным телефонам. В Благовещенске по этим вопросам можно обратиться к Юлии Абловой и Любови Репиной – заместителям начальника городского управления образования. Телефоны – 237–550 и 237–959.
Пресс-служба областного минобра напоминает, что, согласно российскому законодательству, установление каких-либо денежных взносов и иных форм материальной помощи в процессе обучения в учебном заведении не допускается. Запрещено взимать денежные средства на приобретение учебников, игрушек, проведение ремонта, покупку мебели, благоустройство территории, уборку помещений, приобретение музыкальных инструментов, спортинвентаря, компьютеров и других средств обучения. Администрация школы или детского сада имеет право обращаться к родителям с просьбой о добровольных пожертвованиях. Но решение об оказании благотворительной помощи принимается родителем добровольно, а сумма благотворительных взносов является произвольной, с учетом финансовой возможности семьи.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», когда губернатор Амурской области у себя в Инстаграме предложил сообщать ему о случаях поборов, то за четыре часа получил около 150 сообщений.
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