Природный пожар возник на территории Хинганского заповедника

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Утром в субботу, 28 октября, система космического мониторинга зафиксировала термоточку на территории Хинганского заповедника. Сотрудники Амурского центра ГЗ и ПБ помогают в тушении природного пожара.

Принимая во внимание большую значимость данной территории, областные власти направили в заповедник помощь. Несмотря на отказ директора заповедника от дополнительных сил и средств для тушения пожара от министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области выехали 12 человек и 3 единицы техники.

В ближайшее время для оперативного тушения природного пожара министерством планируется увеличение группировки сил и средств. Для выяснения причин загорания к месту пожара выдвинулась оперативно-следственная группа, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.