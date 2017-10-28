На строительстве железной дороги на севере Приамурья работают альпинисты

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Протяженность участка Юктали – Талума составляет 20 километров, в основном он проходит в прижимах вдоль реки Нюкжа. При строительстве Байкало-Амурской магистрали для отсыпки земполотна под железную дорогу здесь были построены выемки и полувыемки. Во время эксплуатации одного пути они не представляли опасности для движения поездов, но при укладке второго пути возникла угроза сходов селей и непроизвольного срыва камней.

«Суть нашей работы заключается в том, чтобы обезопасить железную дорогу и проезжающие по ней поезда от селей и камней посредством укрепления подобных участков», – рассказал начальник участка компании «Трансгеосервис» Денис Кужаков..

В первую очередь промышленные альпинисты производят расчистку горных склонов от кустарника и мелколесья, осыпей. Затем делается оборка, при необходимости крупные и зависшие на горном массиве валуны дробят и спускают вниз. После при помощи мобильной установки идет бурение и установка анкеров из сдвоенного стального каната. Для этого используются материалы повышенной прочности. После этого сетчатое покрытие поднимают и навешивают на откосе горного склона, фиксируют его продольными и поперечными тросовыми оттяжками.

На перегоне Юктали – Талума укрепляют четыре участка общей протяженностью 2 630 метров. Высота склонов, накрываемых сеткой, достигает местами 75 метров, а в среднем альпинисты защищают скальные выемки на уровне 40-50 метров над железной дорогой.