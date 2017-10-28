У двух братьев из амурских сел нашли 110 килограммов конопли

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Два брата из сел Константиновка и Крестовоздвиженка 11 сентября купили 110 килограммов марихуаны. Они хранили ее у себя, но уже 14 сентября полиция обнаружила и изъяла у них наркотики. Прокуратура направила уголовные дела в суд.

В отношении братьев были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере». 27 октября 2017 года уголовные дела для рассмотрения по существу прокуратурой Константиновского района направлены в районный суд.

За совершение преступления суд может назначить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.