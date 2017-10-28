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28октября
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сегодня, 09:41 14

Благовещенец припарковал машину на детской площадке своего двора

Благовещенец припарковал машину на детской площадке своего двора

Житель Благовещенска прислал в редакцию фото автомобиля, водитель которого почти целиком поставил свою машину на территории детской площадки. Фотография была сделана в районе Черемушек.

«Отправляю вам фото машины, водитель которой может взять премию "Парковщик года"», – прокомментировал свой снимок благовещенец. Во дворе жилого дома все машины стоят вдоль проезда, и только одна – встала поперек. Передние колеса находятся на проезжей части, зато кузов почти полностью разместился на детской площадке.

Просмотров всего: 1569

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    Пусть бодрячок сделает им подземную стоянку

  • Alexey28rus

    Alexey28rus
    3 часа назад

    Отправитель странный как минимум человек. Ты наверное сам(а) играешь ночью на детской площадке пока никто не видит. Наверное лучше ставить туда, где машину не видно. Чтобы какие нибудь малолетки ее угнали, разбили и тд. Зависть на лицо

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    проткнули все 4 колеса и делов, чего мамсить на форуме

  • бабаяга

    бабаяга
    2 часа назад

    Отправляю вам фото машины, водитель которой может взять премию "Парковщик года"»

    так вот откуда у АИ выходят порой непонятные "новости" и байки. Это оказывается им на ватсап кидают наши люди а те это не проверив и не подумав публикуют.

  • Astoriya

    Astoriya
    2 часа назад

    Alexey28rus

    Отправитель странный как минимум человек. Ты наверное сам(а) играешь ночью на детской площадке пока никто не видит. Наверное лучше ставить туда, где машину не видно. Чтобы какие нибудь малолетки ее угнали, разбили и тд. Зависть на лицо



    Это ты странный, чтоб машину не угнали и не испортили ее надо ставить в гараж, а не на детскую площадку.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Страйкер

    проткнули все 4 колеса и делов, чего мамсить на форуме



    К сожалению, это могут признать порчей чужого имущества.

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    Astoriya
    Alexey28rus

    Отправитель странный как минимум человек. Ты наверное сам(а) играешь ночью на детской площадке пока никто не видит. Наверное лучше ставить туда, где машину не видно. Чтобы какие нибудь малолетки ее угнали, разбили и тд. Зависть на лицо



    Это ты странный, чтоб машину не угнали и не испортили ее надо ставить в гараж, а не на детскую площадку.


    ++++++ Алексею28 правила приличия уже не привить... Днём нельзя,там дети,а ночью можно? Равносильно,когда ночь, муж дома,жена спит с ним,а днём?:)

  • епрст

    епрст
    1 час назад

    между 2-х авто он бы поставил параллельно. Но т.к. пьяный , решил не рисковать. П.с. я парковался параллельно и не такой ситуации. По 5 см спереди и сзади

  • Alexey28rus

    Alexey28rus
    1 час назад

    На фото не видно что он кому то мешает. Не конечно мне должны быть вопросы про культуру, а к законодателям, которые на 150 квартир разрешают строителям при сдаче дома делать 30 машиномест. Если бы было доступно получить место под гараж и сам гараж, все бы думаю ставили в него автомобили. В микрахе или на КПП может более менее доступно купить гараж, а центре...

  • Alexey28rus

    Alexey28rus
    1 час назад

    Gelo
    Astoriya
    Alexey28rus

    Отправитель странный как минимум человек. Ты наверное сам(а) играешь ночью на детской площадке пока никто не видит. Наверное лучше ставить туда, где машину не видно. Чтобы какие нибудь малолетки ее угнали, разбили и тд. Зависть на лицо



    Это ты странный, чтоб машину не угнали и не испортили ее надо ставить в гараж, а не на детскую площадку.


    ++++++ Алексею28 правила приличия уже не привить... Днём нельзя,там дети,а ночью можно? Равносильно,когда ночь, муж дома,жена спит с ним,а днём?:)


    Хорошее сравнение)))))))

  • kenwood

    kenwood
    51 минута назад

    Alexey28rus

    На фото не видно что он кому то мешает. Не конечно мне должны быть вопросы про культуру, а к законодателям, которые на 150 квартир разрешают строителям при сдаче дома делать 30 машиномест. Если бы было доступно получить место под гараж и сам гараж, все бы думаю ставили в него автомобили. В микрахе или на КПП может более менее доступно купить гараж, а центре...



    Я оп том же.

    Земли у нас много, тут не Токио, нечего лепить муравейники без парковок

    150 квартир - стоянка на 150 машин не меньше.

  • Хмык

    Хмык
    50 минут назад

    Oldlord

    Страйкер

    проткнули все 4 колеса и делов, чего мамсить на форуме



    К сожалению, это могут признать порчей чужого имущества.



    Поставил на детскую площадку. Чтобы дети ей играли. А уж что там они проткнут или скрутят, это их, детское дело.



  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    Хмык

    Oldlord

    Страйкер

    проткнули все 4 колеса и делов, чего мамсить на форуме



    К сожалению, это могут признать порчей чужого имущества.



    Поставил на детскую площадку. Чтобы дети ей играли. А уж что там они проткнут или скрутят, это их, детское дело.



    Надо подсказать детям тухлыми яйцами покидать в том районе.

  • Леонидова

    Леонидова
    11 минут назад

    Пакостник, чему ты еще можешь детей научить?

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