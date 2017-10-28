Благовещенец припарковал машину на детской площадке своего двора

Житель Благовещенска прислал в редакцию фото автомобиля, водитель которого почти целиком поставил свою машину на территории детской площадки. Фотография была сделана в районе Черемушек.

«Отправляю вам фото машины, водитель которой может взять премию "Парковщик года"», – прокомментировал свой снимок благовещенец. Во дворе жилого дома все машины стоят вдоль проезда, и только одна – встала поперек. Передние колеса находятся на проезжей части, зато кузов почти полностью разместился на детской площадке.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин