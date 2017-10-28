Жительницу Зеи осудили за сожжение живьем своей знакомой

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В Амурской области безработную жительницу Зеи, которая сожгла свою знакомую, осудили к 15 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в умышленном причинении смерти, совершенном с особой жестокостью.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 17 апреля 2017 года одна женщина подожгла другую после ссоры. По версии следствия, подозреваемая и потерпевшая находились в одном из дачных домиков неподалеку от города Зея. Во время употребления спиртного между женщинами произошла ссора. Одна облила другую легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. С ожогами головы и шеи потерпевшую доставили в зейскую больницу.

Суд установил также, что в тот день в дачном домике выпивали трое: 36-летняя безработная подсудимая, ее знакомый 37-летний мужчина и 65-летняя женщина. В ходе распития спиртного между женщинами произошла словесная ссора по малозначительному поводу, связанному с их совместным бытом. Более молодая женщина вышла во двор дачного дома, взяла пластиковую бутылку с бензином. Подошла к сидевшей на диване собутыльнице, облила её бензином, а затем подожгла. Одежда мгновенно воспламенилась. Мужчина пытался потушить пламя. В тот же день потерпевшая была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных ожогов.

В суде поджигательница заявила, что не желала причинить смерть своей знакомой. Но суд установил виновность в умышленном причинении смерти. Подсудимой назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.