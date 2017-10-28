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28октября
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сегодня, 11:49 4

Роскошные авто: за какие машины амурчане платят повышенный налог

Роскошные авто: за какие машины амурчане платят повышенный налог
Фото: hrowen.co.uk

На 101 автомобиль в Амурской области начислили транспортный налог с повышающим коэффициентом. Редакция Амур.инфо выяснила, на какие автомобили класса люкс амурчане не жалеют денег.

Больше всего в перечне машин, на которые амурчанам начислили транспортный налог по повышенным коэффициентам, автомобилей марки Lexus LX 570 – в гаражах таких 30 штук. Второе место в рейтинге предпочтений водителей занимают разные модели Mercedes-Benz. Немецких автомобилей – 20. Третье место и 10 автомобилей у Lexus, но здесь речь идет о модели LX 450 d.

Также в парке амурчан 6 автомобилей Infiniti QX 80, по пять BMW X 6 и 5. Могут похвастаться водители и практически эксклюзивными для области марками автомобилей. В Приамурье по одному зарегистрированы итальянские Lamborghini Aventador, Maserati Ghibli и Maserati Quattroporte, немецкие Porsche Cayenne и Audi Q7, британский Rolls-Royce Ghost и Jaguar XF.

Рекордсменом по размеру начисленного за год транспортного налога в Амурской области стал Lamborghini Aventador. Счастливый обладатель этого автомобиля заплатит в казну 315 тысяч рублей. 257 тысяч рублей налог составил за Rolls-Royce Ghost и 123 тысячи рублей за Maserati Quattroporte.

Транспортный налог с повышенным коэффициентом за остальные авто тоже измеряется в тысячах, но суммы двузначные.

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#налоги #транспорт

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Где аветадор и ролс? Кто их видел?

  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    Понты- наше фсё!!!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    57 минут назад

    Амурчанам остаётся лишь по радоваться, что им перепали крохи со стола эксплуататора их труда??

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    54 минуты назад

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