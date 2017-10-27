Амурский динозавр разместился на проездном московского метро

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Московский метрополитен выпускает 600 тысяч проездных билетов с изображением амурозавра Рябинина, который впервые был найден в районе Благовещенска. Тематические билеты «Единый» подготовлены в преддверии 110-летия Дарвиновского музея. Их начали продавать с пятницы, 27 октября.

«В этом году государственный Дарвиновский музей празднует свое 110-летие. Мы выпустили тематические билеты, посвященные его юбилею. Билеты “Единый” на одну, две, 20 и 40 поездок можно приобрести на всех станциях столичного метро», – рассказал первый замначальника московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Роман Латыпов.

Изображенный на лицевой стороне билета амурозавр Рябинина – двуногий травоядный ящер из семейства утконосых динозавров с гребнем на вершине головы. Он обитал на Земле около 70 миллионов лет назад, первый скелет этого животного найден около города Благовещенска Амурской области. В Дарвиновском музее стоит искусственная фигура этого динозавра в полную величину – около 12 метров в длину и порядка двух-трех метров в высоту, сообщает официальный сайт мэра Москвы.