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27октября
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Будущие учителя учатся собирать конструкторы Lego

Будущие учителя учатся собирать конструкторы Lego

Амурские студенты на занятиях собирают конструкторы ЛЕГО. Только не игровые, а образовательные. Благодаря этой методике будущие учителя должны научить своих подопечных навыкам устной речи и счета, а также помочь освоить физику и математику.

В декабре 2017 года студентам педагогического колледжа предстоит продемонстрировать свои умения работать с конструктором на чемпионате Вордскиллс.

Будущие учителя осваивают леготехнологии. И это вовсе не веяние моды, а необходимость, говорят студенты. Нужно учиться разговаривать на языке детей. Благодаря таким занятиям у учеников начальных классов развивается моторика и логическое мышление. Дети во время таких упражнений даже осваивают законы точных наук, рассказывают будущие педагоги.

«Задействована огромная работа с руками, это воздействует на кору головного мозга. Также это даёт коммуникативные навыки. Ребенок также ещё и говорить учится, как бы парадоксально это не звучало. Но, в психологии это так. Это целый спектр умений и навыков, которые развиваются благодаря взаимодействию в группе, потому что ребенок собирает не один, а в группе», – рассказал студент педколледжа Константин Адлер.

«Чтобы преподавать этот предмет в школе, вот сейчас мы занимаемся этим, – пояснили студентки Юлия Дрозд и Татьяна Чеснокова. – Это, скорее всего, необходимость, так как приходят новые технологии. Сейчас XXI век, и всё равно развитие идёт и идёт. В будущем всё будет по-другому и, конечно, это необходимо».

Подобную методику студентам колледжа начали преподавать в этом году. Для этого закупили 10 легоконструкторов. Стоимость одного – около 15 тысяч рублей. Наталья Голубева – педагог с сорокалетнем стажем. Говорит, в России подобные технологии появились в 2000 году, а в Амурскую область пришли с большим опозданием.

«Заказ к школе каков? Подготовить человека нового поколения, который умел бы ставить перед собой цель, искать пути решения и сумел бы адекватно оценивать собственные результаты. В рамках данных решений лего-конструирование мы рассматриваем как новшество, которое пришло в программу начальной школы. Это направление очень здорово работает на развитие мышления, моторики. Это помогает детям ориентироваться в разных направлениях науки, знакомиться со сложными понятиями и законами физики, математики», – пояснила Наталья Григорьевна.

Продемонстрировать свои умения на легоконструкторах – одно из заданий в региональном чемпионате молодых профессионалов «Ворлд Скилс». Турнир пройдет 16 декабря. На соревнованиях выступят шесть будущих учителей начальных классов, два человека из педагогического колледжа.

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#дети #конкурсы #образование

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