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27октября
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сегодня, 19:32 3

В Приамурье проверили готовность дорожных служб для борьбы со снегопадами

В Приамурье проверили готовность дорожных служб для борьбы со снегопадами
Фото: vestikavkaza.ru

В «Амурупрадоре» обсудили, как боролись дорожные службы с последствиями циклона, который прошел по области 20 и 21 октября. А также – насколько они готовы обеспечить безопасное и бесперебойное движение на дорогах в непогоду, которую обещают 28 октября.

Начальник «Амурупрадора» Александр Селин высказал замечания подрядчикам, которые устраняли гололед на трассах «Благовещенск – Гомелевка» (на участке от 84 км до 98 км) и «Благовещенск – Свободный» (на участке от 98 км 142 км).

Министр транспорта и строительства области Андрей Тягло отметил организационные и технические недоработки. При прохождении циклона 20 октября отсутствовала своевременная и достоверная информации о работе техники подрядных организации. Также был недостаточный уровень информирования населения о работе техники на дорогах.

Представитель подрядной организации «Амурдорстрой» считает, что подрядным организациям крайне необходима диспетчерская служба, особенно, в период сильных осадков. Александр Селин поручил организовать работу диспетчерских служб в дорожно-строительных организациях, в том числе в круглосуточном режиме, обеспечить своевременность и достоверность представляемой информации по текущей ситуации на дорогах и работе снегоуборочной техники. Организовать взаимодействие диспетчерской службы с ЕДДС районов, районными отделами ГИБДД, а также с руководителями предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в области, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#погода #транспорт

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Комментарии
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  • Fedia

    Fedia
    2 часа назад

    Видел я в тот снегопад как лопатами песок с машин сыпали а машина с рассеятелем, сколько машин с трассы слетело.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Бездельники.....переждать снегопад и последующий гололед - это у них называется борьбой? В прошлый раз погода помогла, за 2 дня само растаяло. В этот раз такого форта не будет....

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель
    49 минут назад

    КАТ с чего это пережидали. Сутками работали. У меня муж дворник, так что не надо тут мне ля-ля

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