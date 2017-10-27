Благовещенские школьники сыграли в первый квест «Самый-самый Благовещенск»

Финалистов первого городского квеста было четверо. На прошлой неделе они со своими родителями проходили задания на улицах города: изучали исторические и памятные места, даты, а также знаменитых благовещенских деятелей. После 22 семьи стали участниками настольного этапа квеста. Теперь пришло время встретиться без мам и пап и в прямом эфире.

«Сам учил. Все карты учил. Под подушку разложил, до утра прям сидел, до четырех часов ночи. Не выспался», – рассказал ученик 8 класса гимназии № 25 Максим Никитин.

«Немного страшно. Не из-за того, что я самая младшая, а из-за того, что я могу перепутать какую-то информацию и сказать что-то не так», – призналась ученица 6 класса гимназии № 1 Полина Потоцкая.

Какая улица появилась в Благовещенске первой, когда в амурскую столицу приехал создатель наркоза и где сейчас находится амурозавр? Не было ни одного вопроса, на который не могли ответить участники. В последнем туре каждому участнику нужно было рассказать об известном благовещенце, который жил или живет в амурской столице. Ребятам предстояло назвать как можно больше фактов о нем. Лучше всех это удалось Полине Трюхан. Она говорила об амурском спортсмене Геннадии Лущикове.

«В тире было не так много инвентаря, и тренеры были самоучки, но ему все-таки удалось стать 29-кратным чемпионом мира. Они проводил всё свободное время в тире», – рассказала Полина.

Лучший результат в финале показал Дмитрий Суткун. Он набрал наибольшее количество баллов и завоевал кубок мэра и путевку в языковой лагерь. Второе место заняла Полина Потоцкая – она также заслужила путевку в языковой лагерь.

«Хорошо, что нас не пустили в студию, потому что мы подсказывали быстрее, чем дети», – призналась мама Полины Марина Потоцкая.

«Переживали очень сильно, – рассказала еще одна мама Татьяна Трюхан. – Волновались. Сидели со всеми родителями и сами отвечали на вопросы».

«Мы с родителями в один момент поняли, что дети быстрее отвечают. Хотя мы коллективный разум. Молодцы они. Мы в восхищении от этой игры», – заявил папа еще одного финалиста Вадим Никитин.

«Я потрясена этими детьми, их знаниями, – рассказала автор игры Яна Стародуб. – Я смотрела, слушала и гордилась тем, что удалось вложить ту любовь к Благовещенску, те уникальные факты, которые в разное время происходили в нашем городе. Теперь дети благовещенцы об этом знают».

Второй маршрут квеста «Самый-самый Благовещенск» планируют запустить уже весной 2018 года. Участники и их родители с нетерпением ждут старта.