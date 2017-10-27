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27октября
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сегодня, 18:16 4

В Приамурье вновь растут тарифы на пригородные жд-перевозки

В Приамурье вновь растут тарифы на пригородные жд-перевозки
Фото: vestikavkaza.ru

В пятницу, 27 октября, областное управление цен и тарифов опубликовало приказ об утверждении экономически обоснованного тарифа на пассажирские железнодорожные пригородные перевозки в 2018 году. Его размер составляет 217 рублей 35 копеек на 10 километров – он вырос более чем на 10 рублей.

Экономически обоснованный тариф – это максимальная стоимость проезда, покрывающая расходы компании-перевозчика, в случае с Амурской областью это «Экспресс Приморья». Обычно, субъекты Федерации компенсируют часть расходов, и таким образом получается предельный тариф, который оплачивает уже непосредственно пассажир.

В 2017 году в Амурской области экономически обоснованный тариф составляет 207 рублей на 10 километров, а предельный – 95 рублей. За год экономически обоснованный вырос более чем на 40 рублей, но предельный – за счет поддержки из областного бюджета – остается на уровне 2016 года.

Каким будет предельный тариф для амурчан в 2018 году пока неизвестно.

В пресс-службе «Экспресса Приморья» пояснили, что тариф на железнодорожные перевозки в Амурской области – один из самых высоких не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России. Так, например, экономически обоснованный тариф на пригородных маршрутах в Приморском крае составляет около 33 рублей на 10 километров, а предельный – 22 рубля.

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#транспорт #цены

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    3 часа назад

    Где эти паровозики бегают?. Очень в декабре хочу поймать от Белогорска до Поздеевки.

  • full

    full
    2 часа назад

    Картинка зачотная, прямо про пригородные перевозки.

    В 2017 году в Амурской области экономически обоснованный тарифсоставляет 207 рублей на 10 километров, а предельный – 95 рублей. За год экономически обоснованный вырос более чем на 40 рублей, но предельный – за счет поддержки из областного бюджета – остается на уровне 2016 года. - то есть от Благи до Белогорска довезут более, чем за тысячу, если захотят. Неплохо.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    всё развитие амурской области в одной новости

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    как всегда,всё кроме пенсии и зарплаты реальной,а не средней,на первом месте,благодаря умелому руководству Амурской области.

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