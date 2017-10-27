В Приамурье вновь растут тарифы на пригородные жд-перевозки

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В пятницу, 27 октября, областное управление цен и тарифов опубликовало приказ об утверждении экономически обоснованного тарифа на пассажирские железнодорожные пригородные перевозки в 2018 году. Его размер составляет 217 рублей 35 копеек на 10 километров – он вырос более чем на 10 рублей.

Экономически обоснованный тариф – это максимальная стоимость проезда, покрывающая расходы компании-перевозчика, в случае с Амурской областью это «Экспресс Приморья». Обычно, субъекты Федерации компенсируют часть расходов, и таким образом получается предельный тариф, который оплачивает уже непосредственно пассажир.

В 2017 году в Амурской области экономически обоснованный тариф составляет 207 рублей на 10 километров, а предельный – 95 рублей. За год экономически обоснованный вырос более чем на 40 рублей, но предельный – за счет поддержки из областного бюджета – остается на уровне 2016 года.

Каким будет предельный тариф для амурчан в 2018 году пока неизвестно.

В пресс-службе «Экспресса Приморья» пояснили, что тариф на железнодорожные перевозки в Амурской области – один из самых высоких не только на Дальнем Востоке, но и в целом по России. Так, например, экономически обоснованный тариф на пригородных маршрутах в Приморском крае составляет около 33 рублей на 10 километров, а предельный – 22 рубля.