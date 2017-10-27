Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:02 9

Московское метро начало продавать билеты с амурозавром

Московское метро начало продавать билеты с амурозавром
Фото: vk.com

Московский метрополитен подготовил для пассажиров проездные билеты нового дизайна – в преддверии 110-летия Дарвиновского музея. Их начали продавать во всех кассах столичного метро с 27 октября. Отличительной особенностью таких проездных стало изображение на них ящера амурозавра, который в древности проживал на территории, занимаемой сейчас Приамурьем.

Как сообщает интернет-газета «Глас Народа», общий тираж таких билетов составил 600 тысяч экземпляров. Они предусмотрены на одну, две, 20 и 40 поездок. Амурозавр изображен на лицевой стороне билета, а на оборотной – здание Дарвиновского музея и надпись «К 110-летию Дарвиновского музея».

Амурозавр Рябинина – двуногий травоядный ящер из семейства утконосых динозавров с гребнем на вершине головы. Амурозавр обитал на Земле около 70 миллионов лет назад, первый скелет этого животного нашли около Благовещенска Амурской области. Так динозавр и получил свое имя – от названия реки Амур и греческого слова sauros (ящер).

В Дарвиновском музее стоит искусственная фигура динозавра в полную величину – около 12 метров в длину и порядка двух-трех метров в высоту.

Государственный Дарвиновский музей основан в 1907 году, он находится в Москве. Это один из крупнейших естественно-научных музеев Европы. Его экспозиция рассказывает об истории становления теории эволюции, об естественном отборе в природе, наследственности, а также о разнообразии живых существ на Земле.

Просмотров всего: 373

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Знаток28

    Знаток28
    4 часа назад

    Сначала наш космодром на купюрах, теперь динозавры на билетах. Приятно, однако)

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Когда коту делать нечего, он ... лижет.

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Потом будут печатать портреты амурчан исчезнувших как вид с помощью космодрома...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Отчисления за используемый образ куда идут?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "В Дарвиновском музее стоит искусственная фигура динозавра в полную величину...", а в Благовещенске нормального полноценного палеонтологического музея нет...

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    искусственная фигура динозавра - чудный перл. В Москве стоит скульптурная реконструкция амурозавра. Там не только амурозавр, там и много других животных. Это целый проект палеопарк. Большие деньги выделили меценаты. есть еще минипалеопарк. Он в помещении и все скульптурки небольшие совсем и в естественной среде обитания представлены. Дарвиновцы молодцы. Учатся у всех, берут и внедряют самое лучшее. Кто бывал в этом музее поймет о чем я говорю.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    Амурозавр Рябинина – двуногий травоядный ящер из семейства утконосых динозавров с гребнем на вершине головы. Амурозавр обитал на Земле около 70 миллионов лет назад, первый скелет этого животного нашли около Благовещенска Амурской области. Так динозавр и получил свое имя – от названия реки Амур и греческого слова sauros (ящер).

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    Кто это пишет. Амурозавр двуногий ящер!!!!!!!!Что бы это значило. Травоядный --нет. Растительноядный. Трава в мезозое еще не росла. Полного скелета в сочленении не нашли еще. Это видимо в будущем. А кости черепа, другие фрагменты скелета (есть даже в сочленении) нашли прямо в Благовещенске. Есть такое место, где динозавров копают

  • Vlad73

    Vlad73
    24 минуты назад

    Я сегодня утром брал билет в метро, не заметил динозавра. А это вчера было.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Амурский динозавр разместился на проездном московского метро
Происшествия 3

В Приамурье проверили готовность дорожных служб для борьбы со снегопадами
Общество 4

В Приамурье вновь растут тарифы на пригородные жд-перевозки
Общество 2

По улицам Райчихинска бродила «смерть с косой»