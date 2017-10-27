Московское метро начало продавать билеты с амурозавром

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Московский метрополитен подготовил для пассажиров проездные билеты нового дизайна – в преддверии 110-летия Дарвиновского музея. Их начали продавать во всех кассах столичного метро с 27 октября. Отличительной особенностью таких проездных стало изображение на них ящера амурозавра, который в древности проживал на территории, занимаемой сейчас Приамурьем.

Как сообщает интернет-газета «Глас Народа», общий тираж таких билетов составил 600 тысяч экземпляров. Они предусмотрены на одну, две, 20 и 40 поездок. Амурозавр изображен на лицевой стороне билета, а на оборотной – здание Дарвиновского музея и надпись «К 110-летию Дарвиновского музея».

Амурозавр Рябинина – двуногий травоядный ящер из семейства утконосых динозавров с гребнем на вершине головы. Амурозавр обитал на Земле около 70 миллионов лет назад, первый скелет этого животного нашли около Благовещенска Амурской области. Так динозавр и получил свое имя – от названия реки Амур и греческого слова sauros (ящер).

В Дарвиновском музее стоит искусственная фигура динозавра в полную величину – около 12 метров в длину и порядка двух-трех метров в высоту.

Государственный Дарвиновский музей основан в 1907 году, он находится в Москве. Это один из крупнейших естественно-научных музеев Европы. Его экспозиция рассказывает об истории становления теории эволюции, об естественном отборе в природе, наследственности, а также о разнообразии живых существ на Земле.