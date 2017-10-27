Амурский театр драмы подготовил премьеру

Фото: www.amurteatr.ru

В Амурском театре драмы для благовещенцев и гостей города подготовили премьеру. Спектакль «Палата бизнес-класса» поставила режиссер Ольга Веровчук. В лирической комедии решили показать смешную ситуацию, в которую попадает серьезный человек.

Пьесу московского драматурга Александра Коровкина называют лекарством от осенней хандры. Эта типичная комедия положений, и главное её достоинство – хороший актерский ансамбль. В Амурском театре драмы яркие комические образы создают Александр Симонец и Олег Бойко. Вместе с ними в спектакле заняты Анна Ковальская, Ольга Зорина, Екатерина Гордейчик и Ярослав Шевченко.

Шутки, розыгрыши, путаница – в этом спектакле есть все, чтобы весело провести вечер в театральном зале. Как сообщается в афише, действие происходит в специально устроенной для «важного контингента» двухместной больничной палате, где оказались волею обстоятельств чиновник с задатками бизнесмена-афериста и артист – местная знаменитость.

Премьерный показ состоится 27 октября в 18:30. Посмотреть спектакль можно будет и в выходные – 28 и 29 октября.