Медики Сибири и Дальнего Востока обсудили в Благовещенске вопросы помощи онкобольным

Впервые в Амурской области прошла научно-практическая конференция, на которой медики обсудили актуальные вопросы паллиативной помощи. Врачи-онкологи, терапевты и специалисты по паллиативной помощи съехались из Приамурья, Приморья и Кемеровской области.

Понятие «паллиативная помощь» появилось в середине XIX века в Европе. В России первый хоспис открыли в 1990 году. В законодательстве понятие прописали лишь в 2012-м. Сегодня в России методики оказания паллиативной помощи соответствуют международным стандартам. Но не хватает специалистов, хосписов, есть сложности с выдачей наркотических обезболивающих.

«Слабая осведомлённость медицинского сообщества, в потребности паллиативной медицинской помощи, существование ложных представлений о ПМП, – рассказала главный врач Амурского областного онкологического диспансера Светлана Леонтьева. – Порой врачей пугает юридическая ответственность врача за ошибку при выписывании наркотического лекарственного средства».

Уровень организации паллиативной помощи в регионах России сильно различается. Например, врачи из Кемерова имеют 25-летний опыт в организации помощи неизлечимо больным. А в Приамурье медицинская паллиативная помощь существует всего пять лет.

В Благовещенске отделение паллиативной помощи работает в городской клинической больнице, несколько коек для таких больных есть в некоторых больницах в районах.

«В Амурской области, насколько я ориентируюсь, а я неплохо, как мне кажется, ориентируюсь, конечно, нужно поработать над организационными формами, – считает главный врач Кемеровского областного хосписа, специалист по паллиативной помощи Ольга Березикова. – Организационные формы – это медицинские организации, которые оказывают паллиативную помощь. Их недостаточно, их нужно развивать не только количественно, но и качественно».

С начала 2017 года в России действует специальная дорожная карта, в соответствии с которой во всех регионах страны специфическим навыкам оказания паллиативной медпомощи обучат участковых и врачей профильных специальностей, внедрят электронную систему рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты, а количество коек увеличат и приведут в соответствие с федеральными требованиями. Только в этом году количество коек для тяжелобольных людей, которым необходима паллиативная помощь, в Амурской области увеличили более чем в два раза.