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27октября
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сегодня, 17:06 6

На новогоднее оформление Благовещенска готовы потратить 17 миллионов рублей

На новогоднее оформление Благовещенска готовы потратить 17 миллионов рублей

Администрация Благовещенска объявила новый электронный аукцион. Власти ищут подрядчика, который займется оформлением территории города к Новому году. Начальная цена контракта составляет более 17 миллионов рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков уже принимаются. Этот этап продлится до 8 ноября. Аукцион назначен на 13 ноября – тогда и определится, кто будет оформлять Благовещенск к Новому году и во сколько это обойдется. Закупка финансируется из городского бюджета.

Как следует из документов, работы по оформлению будут проводиться на площади имени Ленина, в сквере имени Мухина, по улицам Ленина, Калинина, Шевченко, Театральной, Зейской, Октябрьской, Чайковского, 50-летия Октября, на кольцевой развязке по Театральной, на территории ЗАГСа и в других местах.

В частности, на площади имени Ленина и в сквере имени Мухина обустроят снежный городок, оформленный праздничной иллюминацией, в том числе здесь будут ледяные фигуры с подсветкой. На других территориях появятся светодинамические гирлянды и светодиодные конструкции «Снежинка», светодиодные деревья.

В снежном городке будут оборудованы, в частности, несколько ледовых горок – три маленьких, три средних и две больших, ледовый каток и искусственная новогодняя ель, параметры которой в документах не уточняются.

Праздничный вид Благовещенску подрядчик должен будет придать до 28 декабря, а затем поддерживать оформление в нормальном состоянии до 28 февраля 2018 года.

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#праздники

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Комментарии
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  • троцкист

    троцкист
    17 минут назад

    Не поздновато к 28 декабря.

  • inoy

    inoy
    16 минут назад

    круто!! 17....

  • inoy

    inoy
    14 минут назад

    елки возле ЦЭВа рано рубанули, можно было во всех частях города нарядить

  • vertex

    vertex
    13 минут назад

    На залепуху площадку детскую, которую разбомбили в первый же день, 70 было потрачено.

  • Знаток28

    Знаток28
    10 минут назад

    Да уж сумма приличная, даже более чем... Но зато весь город красивым будет к празднику. Елки, горки, даже скверы какие-то, будет интересно посмотреть, с детьми погулять на каникулах да и не только, стоять как всегда до тепла будет.

  • kenwood

    kenwood
    6 минут назад



    этап продлится до 8 ноября. Аукцион назначен на 13 ноября – тогда и определится, кто будет оформлять Благовещенск к Новому году и во сколько это обойдется.



    А тем временем фирма какаянить уже приступила к работам.

    Ничего из окон администрации там не видно?

    Хотя никогда из них ничего не видно

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