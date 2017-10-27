На новогоднее оформление Благовещенска готовы потратить 17 миллионов рублей

Администрация Благовещенска объявила новый электронный аукцион. Власти ищут подрядчика, который займется оформлением территории города к Новому году. Начальная цена контракта составляет более 17 миллионов рублей.

Заявки от потенциальных подрядчиков уже принимаются. Этот этап продлится до 8 ноября. Аукцион назначен на 13 ноября – тогда и определится, кто будет оформлять Благовещенск к Новому году и во сколько это обойдется. Закупка финансируется из городского бюджета.

Как следует из документов, работы по оформлению будут проводиться на площади имени Ленина, в сквере имени Мухина, по улицам Ленина, Калинина, Шевченко, Театральной, Зейской, Октябрьской, Чайковского, 50-летия Октября, на кольцевой развязке по Театральной, на территории ЗАГСа и в других местах.

В частности, на площади имени Ленина и в сквере имени Мухина обустроят снежный городок, оформленный праздничной иллюминацией, в том числе здесь будут ледяные фигуры с подсветкой. На других территориях появятся светодинамические гирлянды и светодиодные конструкции «Снежинка», светодиодные деревья.

В снежном городке будут оборудованы, в частности, несколько ледовых горок – три маленьких, три средних и две больших, ледовый каток и искусственная новогодняя ель, параметры которой в документах не уточняются.

Праздничный вид Благовещенску подрядчик должен будет придать до 28 декабря, а затем поддерживать оформление в нормальном состоянии до 28 февраля 2018 года.