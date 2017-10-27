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27октября
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сегодня, 16:50 0

В Свободном отметили день гимназиста

В Свободном отметили день гимназиста
Фото: пресс-служба Свободного

Гимназия № 9 города Свободного отметила день рождения. Школе ведёт свою историю с 1939 года. За эти годы выпускниками учебного заведения стали тысячи учеников.

Для учащихся младшей и старшей школы были проведены два мероприятия. Концерт для младших классов был погружением в разные сказки, перемешавшиеся волею одного незадачливого мальчишки, совершенно неспособного запомнить что-то как положено. Второй концерт – для старшеклассников – посвящался дружбе между разными народами. С художественными номерами выступили не только ученики, но и педагогический состав гимназии. Коллектив учебного заведения поздравил начальник управления образования администрации Свободного Валентин Ячный.

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#концерты #образование #праздники #Свободный #школа

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