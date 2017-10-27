В развлекательном центре «Харбин» отметили новоселье после ремонта

«Мне не очень понравилось открытие. Было очень много народу. Мне очень понравился ремонт. Там красиво, удобно», – поделилась участница музыкально-творческой студии «Сольвейг» Анежа Абрамова.

«Конечно же, хочется сделать все и сразу, потому что здание с 1992 года. Хочется привести его в порядок. Капитальный ремонт нужен этому зданию. Но в связи с тем, что с финансами всегда очень сложно, мы переделываем это постепенно», – рассказала генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Следующий на очереди – второй этаж. Там планируют сделать три просторных кабинета, а также актовый зал, который расположится на месте одного из кинозалов. В другом по-прежнему будет кинотеатр. В будущем, когда ремонт полностью завершится, в развлекательном центре «Харбин» принимать в кружки и секции планируют до тысячи детей.