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27октября
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сегодня, 16:53 0

В развлекательном центре «Харбин» отметили новоселье после ремонта

В развлекательном центре «Харбин» отметили новоселье после ремонта

Творческие коллективы благовещенского ОКЦ отпраздновали новоселье. В развлекательном центре «Харбин» закончили капитальный ремонт нескольких студий. Там поставили пластиковые окна, заложили кирпичом стены, отремонтировали отопление, сделали крышу. Теперь в этих помещениях комфортно, чисто и тепло. Заниматься в них будут около сотни участников танцевальной, театральной и музыкальной студий, а также секция айкидо.

«Мне не очень понравилось открытие. Было очень много народу. Мне очень понравился ремонт. Там красиво, удобно», – поделилась участница музыкально-творческой студии «Сольвейг» Анежа Абрамова.

«Конечно же, хочется сделать все и сразу, потому что здание с 1992 года. Хочется привести его в порядок. Капитальный ремонт нужен этому зданию. Но в связи с тем, что с финансами всегда очень сложно, мы переделываем это постепенно», – рассказала генеральный директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Следующий на очереди – второй этаж. Там планируют сделать три просторных кабинета, а также актовый зал, который расположится на месте одного из кинозалов. В другом по-прежнему будет кинотеатр. В будущем, когда ремонт полностью завершится, в развлекательном центре «Харбин» принимать в кружки и секции планируют до тысячи детей.

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#культура #строительство

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