Амурские пенсионеры обеспокоились новым размером регионального прожиточного минимума

С утра 27 октября на горячие линии отделения Пенсионного фонда в Приамурье стали обращаться пенсионеры по поводу размера регионального прожиточного минимума. Как сообщалось ранее, на очередной сессии заксобрания Амурской области было заявлено, что прожиточный минимум в целях расчета социальной доплаты к пенсии будет увеличен с 8 540 до 8 726 рублей. Пенсионеры, уже получающие доплату до 8 796 рублей, теперь переживают, что по решению депутатов в следующем году выплату им урежут.

Право на социальную доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры. В Амурской области проживает более 30 тысяч таких людей. Они имеют небольшие пенсии, как правило, из-за недостаточного стажа или его отсутствия, низких заработков и небольших сумм страховых взносов за время своей трудовой деятельности, жители сельской местности, в своё время пострадавшие от безработицы. В числе получателей социальной доплаты есть и дети, которым назначены пенсии по потере кормильца, и люди с инвалидностью. Данные обстоятельства не позволили им сформировать достаточный пенсионный капитал.

Понятие прожиточного минимума в целях установления социальных доплат к пенсии появилось в России в 2010 году. Доплата назначается пенсионеру, у которого сумма пенсии, иных социальных выплат и натуральных льгот оказывается меньше установленного потолка, сообщили в Пенсионном фонде.

По закону, если региональный минимум равен или превышает федеральный, затраты по выплате соцдоплат к пенсии обязан взять на себя областной бюджет. Если региональный прожиточный минимум устанавливается в размере ниже федерального, то доплаты производятся из федеральных средств через Пенсионный фонд.

На 2016 год область установила показатель 8 796 рублей по уровню инфляции, но он оказался ниже российского 8 803 рубля, поэтому доплаты с этого времени делает Пенсионный фонд. На 2017 год Российская Федерация снизила прожиточный минимум до 8 540 рублей, автоматически переложив заботу о выплате соцдоплат на плечи регионов.

Амурская область вслед за этим также снизила минимум на региональном уровне. Однако интересы малоимущих пенсионеров оказались защищены федеральным законом «О государственной социальной помощи», который запрещает ухудшать уровень их материального обеспечения. Таким образом, в 2017 году прожиточный минимум пенсионеров в Приамурье остался на уровне 2017 года – 8 796 рублей. Доплаты также делает Пенсионный фонд из федерального бюджета.

По поводу озвученного по итогам сессии Законодательного собрания Амурской области минимума в размере 8 726 рублей Пенсионный фонд поясняет, что малоимущие неработающие пенсионеры, которые получали доплату, не пострадают. В 2018 году назначать и выплачивать социальную доплату к пенсии, как и прежде, будет Пенсионный фонд – до 8 796 рублей.

За комментариями по поводу применения принятого регионального прожиточного минимума необходимо обращаться в правительство Амурской области, где были сделаны расчеты.