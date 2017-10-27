Горшочек, не вари: в амурском селе сою складируют прямо на площади

В селе Новоалександровка Тамбовского района аграрии страдают от невероятно большого урожая сои. Жительница села прислала в редакцию ИА «Амур.инфо» кадры, на которых видно, что огромная гора сои – несколько тонн – высыпана на площади возле конторы.

Надежда пояснила, что живет в Новоалександровке уже 35 лет, но такого большого урожая не было. «Такой урожай сои, и еще столько не убрано! – восклицает на видео женщина. – Зерновой двор не успевает перерабатывать».

По ее словам, сою складируют и в гаражах, и в ЦРМ, и на других свободных площадках. Видео она сняла в четверг, 26 октября. На следующий день добавила, что высыпанный урожай укрывают пологами, провели освещение, выставили охрану.

По данным областного минсельхоза, в Тамбовском районе уборка сои проходит с самой высокой урожайностью. Если в остальных районах области с одного гектара собирают от 7 до 16 центнеров, то в Тамбовском – 19 центнеров. По состоянию к 27 октября в районе собрано 179 тысяч тонн сои, только за один минувший день – почти пять тысяч тонн. По уборке сои Тамбовский район идет впереди почти всей области – убрано уже 84,5 % посевных площадей, тогда как в среднем по области убрано 54,5 %.