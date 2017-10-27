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27октября
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сегодня, 16:26 3

Горшочек, не вари: в амурском селе сою складируют прямо на площади

Горшочек, не вари: в амурском селе сою складируют прямо на площади

В селе Новоалександровка Тамбовского района аграрии страдают от невероятно большого урожая сои. Жительница села прислала в редакцию ИА «Амур.инфо» кадры, на которых видно, что огромная гора сои – несколько тонн – высыпана на площади возле конторы.

Надежда пояснила, что живет в Новоалександровке уже 35 лет, но такого большого урожая не было. «Такой урожай сои, и еще столько не убрано! – восклицает на видео женщина. – Зерновой двор не успевает перерабатывать».

По ее словам, сою складируют и в гаражах, и в ЦРМ, и на других свободных площадках. Видео она сняла в четверг, 26 октября. На следующий день добавила, что высыпанный урожай укрывают пологами, провели освещение, выставили охрану.

По данным областного минсельхоза, в Тамбовском районе уборка сои проходит с самой высокой урожайностью. Если в остальных районах области с одного гектара собирают от 7 до 16 центнеров, то в Тамбовском – 19 центнеров. По состоянию к 27 октября в районе собрано 179 тысяч тонн сои, только за один минувший день – почти пять тысяч тонн. По уборке сои Тамбовский район идет впереди почти всей области – убрано уже 84,5 % посевных площадей, тогда как в среднем по области убрано 54,5 %.

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#сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    47 минут назад

    Сейчас китайцы уронят закупочные цены , спасибо за информацию .

  • kenwood

    kenwood
    3 минуты назад

    Можно подумать они не знают.

  • kenwood

    kenwood
    1 минута назад

    Но у нас же есть завод в Белогорске

    маслоэкстракционный

    щас всю РФ небывалой продукцией завалим

    по дешевки

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