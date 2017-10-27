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27октября
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В Белогорске внедряют современную систему навигации для туристов

В Белогорске внедряют современную систему навигации для туристов
Фото: пресс-служба Белогорска

Современная навигационная система для туристов внедряется на территории Белогорска. В городе установили четыре дорожных знака-указателя для повышения туристической привлекательности.

Новые указатели размещены у центрального входа в городской парк культуры и отдыха, краеведческого музея, Центра культурного развития и первого в России памятника Вежливому солдату.

«Департаментом туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации разработано методическое пособие по созданию системы дорожных указателей к объектам культуры, – пояснила специалист управления культуры Марина Олейник. – Знаки выполнены в соответствии с указанными рекомендациями».

Знаки навигации опираются на вариант оформления, получивший наибольшее распространение в мировой практике – бело-коричневая цветовая гамма. На табличках изображены белые условные рисунки объектов и информирующие тексты на русском и английском языке. Предполагается, что знаки обеспечат простую, доступную и быструю навигацию для туристов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #туризм

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Современная мировая навигационная система.

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Еще бы туристов в Белогорск внедрили

  • Храмовник

    Храмовник
    24 минуты назад

    Норм, новшества хоть какие-то

  • Gangstarr

    Gangstarr
    11 минут назад

    Много туристов в Белогорске?

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