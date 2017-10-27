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27октября
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Возобновились поставки продукции «Амурского бройлера» на амурские прилавки

Возобновились поставки продукции «Амурского бройлера» на амурские прилавки

«Амурский бройлер» 27 октября начал поставлять свежую продукцию в амурские магазины. Забоев на предприятии не проводили около 2,5 месяцев. Причиной вынужденного простоя стало подозрение на птичий грипп, возникшее в августе 2017 года.

«Первая продукция в магазинах появилась сегодня. Думаю, в течение месяца выйдем на те объемы, которые были до вынужденного простоя. Мы обеспечиваем не только Амурскую область, продукцию поставляем во все субъекты Дальневосточного округа. В течение первых двух недель будем работать только на Амурскую область. С середины ноября начнем осуществлять поставки в Хабаровский и Приморский края, Еврейскую автономную область», – рассказал генеральный директор «Амурского бройлера» Олег Турков.

Первый забой на предприятии прошел 26 октября. И 27 числа свежая продукция поступила в амурские магазины. На прежние объемы поставок по охлажденному мясу птицы и замороженной продукции в «Амурском бройлере» планируют выйти к середине ноября.

Подозрения, что поголовье заражено птичьим гриппом, возникли в августе 2017 года, но по результатам исследований они не подтвердились. На фабрике приняли предохранительные меры и уничтожили порядка 1 миллиона птиц, с учетом птенцов и птицы, готовой попасть на прилавок. С этого времени из магазинов исчезла охлажденная продукция от амурского производителя.

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#производство #сельское хозяйство #ТВ

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад



    С этого времени из магазинов исчезло охлажденное мясо птицы амурского производителя.



    Ну да.

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