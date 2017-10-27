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27октября
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сегодня, 15:57 2

По улицам Райчихинска бродила «смерть с косой»

По улицам Райчихинска бродила «смерть с косой»
Фото: marshrutca.ru

В Райчихинске провели акцию «Движение к уважению». Автолюбителей призывали соблюдать ПДД и быть вежливыми на дороге. Участие в мероприятии приняли сотрудники ГИБДД и ребята из молодежного движения «Регион-28».

Акция проводилась вблизи пешеходных переходов, не регулируемых светофором. Как пишет «Маршрутка», ее атрибутикой стали вымпелы по правилам дорожного движения и наклейки «Вежливый водитель». Кроме того, в действе участвовали люди, переодетые в костюмы ангела и смерти с косой.

«Водители, которые пропускали пешеходов, получали вымпелы и наклейки, а кто не пропускал – административный материал», – говорит инспектор по пропаганде местного отделения ГИБДД Людмила Страхова.

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#Райчихинск #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    1 час назад

    За ставленником пришла.

  • Lessy

    Lessy
    1 час назад

    Задолбали своим спамом!!!

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