По улицам Райчихинска бродила «смерть с косой»

Фото: marshrutca.ru

В Райчихинске провели акцию «Движение к уважению». Автолюбителей призывали соблюдать ПДД и быть вежливыми на дороге. Участие в мероприятии приняли сотрудники ГИБДД и ребята из молодежного движения «Регион-28».

Акция проводилась вблизи пешеходных переходов, не регулируемых светофором. Как пишет «Маршрутка», ее атрибутикой стали вымпелы по правилам дорожного движения и наклейки «Вежливый водитель». Кроме того, в действе участвовали люди, переодетые в костюмы ангела и смерти с косой.

«Водители, которые пропускали пешеходов, получали вымпелы и наклейки, а кто не пропускал – административный материал», – говорит инспектор по пропаганде местного отделения ГИБДД Людмила Страхова.