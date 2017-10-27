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27октября
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В Благовещенск принесло дым из Китая

В пятницу, 27 октября, в Благовещенске наблюдается задымленность. В связи с этим амурское управление Роспотребнадзора проверило качество атмосферного воздуха. Пока никаких отклонений от нормы не обнаружено.

Как сообщает ведомство, воздух мониторили в районе дома № 25 по улице Театральной. Проверка проводилась на содержание диоксида азота, диоксида серы, монооксида углерода, углерода (сажи) и взвешенных веществ. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области сообщает, что незначительная дымка над городом связана с проведением отжигов сухой растительности на полях в Китае. Воздушные массы вместе с продуктами горения переносит юго-западный ветер.

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#погода

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