В Благовещенск принесло дым из Китая

В пятницу, 27 октября, в Благовещенске наблюдается задымленность. В связи с этим амурское управление Роспотребнадзора проверило качество атмосферного воздуха. Пока никаких отклонений от нормы не обнаружено.

Как сообщает ведомство, воздух мониторили в районе дома № 25 по улице Театральной. Проверка проводилась на содержание диоксида азота, диоксида серы, монооксида углерода, углерода (сажи) и взвешенных веществ. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области сообщает, что незначительная дымка над городом связана с проведением отжигов сухой растительности на полях в Китае. Воздушные массы вместе с продуктами горения переносит юго-западный ветер.