Хэллоуин, «Бесшабашный дискач 90-х» и спорт: выходные в Благовещенске

Фото: trud.ru

В этот уикенд в Благовещенске будут праздновать Хэллоуин. Кроме того, в городе пройдет «Бесшабашный дискач 90-х» со звездами тех времен. Также состоится несколько спортивных мероприятий – смешанные единоборства, тяжелая атлетика, волентен, настольный теннис. Амур.инфо публикует план мероприятий на выходные дни.

Суббота, 28 октября

В 10:00 в спорткомплексе «Юность» пройдет открытое первенство и чемпионат города Благовещенска по смешанным боевым единоборствам.

В 14:00 в спортклубе «Олимп» начнется VII турнир городов Дальнего Востока по тяжелой атлетике на призы мастера спорта СССР Петра Шабалдина.

Краеведческий музей в 11:00 и 14:00 приглашает на занятия музейной изостудии «Новые имена». В 13:00 здесь же пройдет квест «В поисках музейных сокровищ», в 14:00 желающим предлагают изготовить объёмную аппликацию «Портрет осени». В это же время состоится мастер-класс по ботанической иллюстрации в культурном центре «Подвал-04» под названием «Декоративная тыква». В 15:00 пройдет обзорная экскурсия по залам музея «Тайны и загадки музейных залов». А с 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны.

В областной детской библиотеке в 13:30 организуют математическую квест-игру «Маски-подсказки». Детей ждут запутанные лабиринты, логические головоломки, розыгрыши, а также научные опыты и эксперименты. А в 12:30 там же начнется мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы «Рябинка».

В ОКЦ в 15:00 пройдет праздничный концерт, посвященный 7-летию театра песни «ОКЦент».

Кроме того, в филиале ОКЦ на Чайковского, 191, в 11:00 проведут развлекательную программу «Должны смеяться дети!» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 16:00 в областной филармонии состоится концерт оркестра русских народных инструментов Амурского колледжа искусств и культуры «Классика осени».

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Приключения в стране Мераликундии». Театр драмы в 18:00 приглашает на комедию в двух действиях «Палата бизнес-класса».

В субботу в Благовещенске отметят грядущий Хэллоуин. В 15:00 в «Старом Городе» и «Арт-гостиной» ТРЦ «Острова» проведут развлекательную программу, устроят тематические фотозоны, игры, розыгрыши. В 20:00 продолжением вечера станет «Бесшабашный дискач 90-х», который пройдет в Grand Arena Ostrova. На концерте выступят «Фактор-2», «Размер_project» (экс-«Русский размер»), Оксана Ковалевская (вокалистка группы KRASKI), Вика Воронина (экс-вокалистка группы «Пропаганда») и специальный гость вечера – Лена Катина (группа «Тату»).

Кроме того, для горожан в ТРЦ «Острова» 28 октября организуют «Бесшабашную субботу». Посетителей ждут скидки и распродажи, которые стартуют с момента открытия торгового центра и завершатся в 22:00.

Воскресенье, 29 октября

Краеведческий музей в 11:00 и 14:00 приглашает на занятия музейной изостудии «Новые имена». В 12:00 начнется интерактивное мероприятие «Амурские сказки от Эльги». В 15:00 пройдет обзорная экскурсия по залам музея. А с 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны в залах музея.

В областной детской библиотеке в 11:00 пройдет тренинговое занятие по сказке «Спящая красавица» для дошкольников от 4 до 7 лет.

В 15:00 в областной филармонии состоится концерт Сахалинского детского симфонического оркестра.

В 16:30 Амурская областная детская библиотека приглашает детей принять участие в квест-игре «Волшебный мир кино и книг», посвященной Международному дню анимации.

В Театре кукол в 11:00 можно будет посмотреть спектакль «Зимовье зверей». А театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Палата бизнес-класса».

В ГДК в 17:00 народный молодёжный театр имени Васильевых покажет спектакль «Чеховские "пьесенки"».

Суббота и воскресенье, 28 и 29 октября

Оба выходных дня в городе будет проходить XX юбилейный международный турнир «Волентен» по двоеборью (волейбол и настольный теннис). В мероприятии примут более 20 мужских команд, в состав команд входят спортсмены из КНР. В первый день турнира, 28 октября, в 10:30 в Политехническом колледже пройдут соревнования по настольному теннису. А 29 октября с 09:00 в спортивном зале школы № 26 начнутся соревнования по волейболу.

В ТРЦ «Острова» пройдет первенство города Благовещенска по волейболу среди женских команд на призы ТРЦ «Острова». В соревнованиях принимают участие 6 сильнейших женских команд города Благовещенска по волейболу. 28 октября с 14:00 до 18:00 пройдут полуфинальные игры. 29 октября состоятся финальные игры, начало в 11:00. В 14:00 пройдет церемония закрытия и торжественное награждение победителей и призеров.

Амурская областная детская библиотека приглашает желающих в «Клуб креативного мышления». В субботу начало в 15:00 (для детей 6-8 лет), в воскресенье – в 14:00 (для детей 9-11 лет). В «Клубе креативного мышления» дети познакомятся с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ).

Также в библиотеке будет работать «Детская мягкая школа». В субботу начало в 16:00 (для детей 5-7 лет), в воскресенье – в 15:00 (для детей 8-10 лет). «Детская мягкая школа» – это база для развития силы, ловкости, координации. Занятия удовлетворят потребность в движении, в тактильном и эмоциональном общении.

Любители посмотреть фильмы на большом экране могут заглянуть в раздел Афиша, где опубликованы репертуары кинотеатров и расписание сеансов.