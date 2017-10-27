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27октября
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В Благовещенске попала на видео кража телефона в больнице

В Благовещенске попала на видео кража телефона в больнице

В Благовещенске полицейские раскрыли кражу мобильного телефона. Инцидент произошел в одной из больниц города и попал на видео. В преступлении подозревают жителя областного центра.

В полицию Благовещенска поступило сообщение от жителя города. Мужчина заявил, что у него пропал дорогостоящий мобильник. Телефон лежал в кармане куртки, которую горожанин оставил в холле на вешалке в одной из местных больниц.

Полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый житель Благовещенска 1986 года рождения. По версии следствия, он заметил в коридоре куртку без присмотра, воспользовался моментом и похитил гаджет.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Благовещенска, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео: 28.мвд.рф

Просмотров всего: 1401

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Olivyeva

    Olivyeva
    41 минута назад

    Гардероб не работает в учереждении?

    Тогда зачем вещи без присмотра оставлять?

    И тем более дорогостоящие гаджеты в карманах?

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