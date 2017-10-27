Группа благовещенских домушников обокрала 10 квартир

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Шестеро амурчан обокрали не менее десяти квартир в Благовещенске. Некоторые они вскрывали все вместе, некоторые – группами по три человека. Сумма причиненного ущерба составила 700 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые высматривали квартиры на первых этажах с пластиковыми окнами и без решеток. В вечернее время с помощью баллонного ключа они ломали запирающий механизм, проникали внутрь квартир, похищали бытовую технику, сотовые телефоны, ювелирные изделия, электроинструменты, верхнюю одежду и другое имущество. Входную дверь квартир блокировали изнутри на случай, если вернется хозяин дома, чтобы успеть скрыться через окно. Похищенные вещи обвиняемые сбывали, вырученные денежные средства тратили на собственные нужды.

Расследование уголовного дела в отношении этих амурчан закончено. Их обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 158 УК «Кража». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска изъяли большую часть похищенного имущества, которое возвращено потерпевшим.

По закону суд может назначить им до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления МВД.