В Благовещенском районе автомобиль утонул в озере, слетев с трассы

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В пятницу утром, 27 октября, в Благовещенском районе произошло ЧП с автомобилем. Машина слетела с трассы и оказалась в озере, утонув. Водитель не пострадал.

Инцидент случился на 79-м километре трассы Благовещенск – Свободный. Как сообщил ИА «Амур.инфо» очевидец, автомобиль слетел с дороги в озеро, поскольку водитель не вошел в крутой поворот на спуске. Рулевой сумел выбраться и не пострадал.

Факт происшествия информагентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. На место выезжали сотрудники пожарного поста, однако их помощь не потребовалась. Сейчас хозяин машины решает, как достать ее из озера.