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27октября
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сегодня, 14:26 5

В Благовещенском районе автомобиль утонул в озере, слетев с трассы

В Благовещенском районе автомобиль утонул в озере, слетев с трассы
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В пятницу утром, 27 октября, в Благовещенском районе произошло ЧП с автомобилем. Машина слетела с трассы и оказалась в озере, утонув. Водитель не пострадал.

Инцидент случился на 79-м километре трассы Благовещенск – Свободный. Как сообщил ИА «Амур.инфо» очевидец, автомобиль слетел с дороги в озеро, поскольку водитель не вошел в крутой поворот на спуске. Рулевой сумел выбраться и не пострадал.

Факт происшествия информагентству подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. На место выезжали сотрудники пожарного поста, однако их помощь не потребовалась. Сейчас хозяин машины решает, как достать ее из озера.

Просмотров всего: 2669

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    забавно, но сегодня мне снился сон, как я на крутом повороте слетел в озеро и машина утонула.

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад

    Прядчино? Стандартная история.

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Там давно пора дорогу реконструировать, кто не знает попадается в ловушку

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Там давно пора дорогу реконструировать, кто не знает попадается в ловушку

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Калищук приобрел машину? Красавчик...

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