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27октября
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сегодня, 13:40 1

Елена Степаненко порадовала благовещенцев юмором и удивила фигурой

Елена Степаненко порадовала благовещенцев юмором и удивила фигурой

Заслуженная артистка России Елена Степаненко выступила в Благовещенске с программой «Мужчины и женщины». На концерте собрались преимущественно зрители в возрасте. И всех актриса удивила стройной фигурой, которую обрела несколько лет назад, сев на диету.

Елена Степаненко предстала в нескольких комических образах – глупой блондинки, жены-истерички, мудрой супруги и других. Сюжетами её миниатюр неизменно становились взаимоотношения мужчин и женщин на разных этапах их жизни, Елена Степаненко рассказывала о ревности, бытовых неурядицах и способах выхода из, казалось бы, тупиковых ситуаций. Главное – везде надо идти под флагом юмора.

Концерт продолжался два часа. Зрители в этот вечер много смеялись и аплодировали, артистке подарили много цветов. Впереди у Елены Степаненко гастрольный тур по Дальнему Востоку.

Подробнее о концерте можно прочитать в разделе «Культпросвет».

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#концерты #отдых

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