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27октября
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сегодня, 13:39 1

Дождь и мокрый снег почти по всей области: прогноз погоды в Приамурье на 28 октября

Дождь и мокрый снег почти по всей области: прогноз погоды в Приамурье на 28 октября
Фото: hddesktopwallpapers.in

28 октября в Амурской области будет облачно с прояснением. В большинстве районов пройдут слабые, умеренные, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ночью ветер подует с юга и юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Днем его направление сменится на западное, северо-западное, скорость составит 5-10 метров в секунду, с порывами до 5-20 метров в секунду.

Температура ночью по северу области понизится до минус 2…7, местами – до минус 12…17 градусов. По центральным и южным районам термометры покажут плюс 3…8 градусов, местами – минус 2…7.

Днем по северу температура составит 4…9 градусов ниже нуля, местами в осадках – плюс 1…6, по центральным и южным районам столбики термометров остановятся на отметках 6…11 градусов тепла, местами будет – от нуля до плюс 5 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается облачная с прояснениями погода, ночью ожидается слабый дождь, днем – дождь, переходящий в мокрый снег. Южный ветер, днем переходящий на северо-западный, будет дуть со скоростью до 2-7 метров в секунду, усиливаясь до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит 5…7, днем – плюс 7…9 градусов, выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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