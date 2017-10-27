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27октября
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сегодня, 13:35 1

Российские банки будут блокировать сомнительные денежные переводы

Российские банки будут блокировать сомнительные денежные переводы
Фото: cbkg.ru

Новый законопроект, позволяющий банкам блокировать подозрительные операции, российское правительство внесло в Госдуму. Новшество призвано защитить счета клиентов от мошенников, сообщает «Российская газета».

В законопроекте предлагается законодательно закрепить право кредитных организаций приостанавливать на срок до двух рабочих дней сомнительные переводы. При выявлении признаком мошенничества банк должен сразу же связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. Необходимость проверки платежа должен подтвердить клиент.

Сами признаки, по которым будут приостанавливать переводы, в законопроекте не приводятся. Установить их предлагают Центробанку, а кредитным организациям дать право дополнять или изменять перечень.

С принятием нового законопроекта у кредитных организаций появится право блокировать счета не только физических, но и юридических лиц. В случае выявления сомнительной операции от получателя денег смогут требовать предоставить, например, копии договоров, накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ и иных документов.

Сформировать и вести базу данных о случаях совершения или попытках совершения перевода денежных средств без согласия клиента, должен будет Центробанк. Эта информация будет доступна операторам платежных систем.

Законопроект обяжет все банки иметь системы распознавания сомнительных переводов. Среди минусов нововведения – удлинение сроков проведения платежей.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    не пойму, недавно была шумиха, что банки уже начали блокировать карты, а здесь пишут, что законопроект только направили в думу. значит сейчас не должны были блокировать? когда его примут? как правильно пользоваться переводами кто-то объяснит или самообразование через блокировку?

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