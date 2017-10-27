В соцсетях активно обсуждают видео молока со слизью из Приамурья

В Интернете распространяют видео молока «Фермерское подворье», произведенного на благовещенском «Хладокомбинате». На кадрах запечатлена слизкая масса, которая вытекает из упаковки. Героиня видео сообщает на камеру, что хотела добавить молоко в чай, но вместо этого в кружку попала неизвестная субстанция белого цвета.

За сутки видео облетело разные социальные сети и мессенджеры. Причем получать его стали не только амурчане, но и жители других регионов страны. На самом «Хладокомбинате» комментарии по этому поводу не дают. Но со слов специалистов в молочной отрасли, таких пороков молока не существует. Более того, добиться такого состояния молока химическим способом также невозможно.



«Скорее всего это клей ПВА плюс “бура”, то есть тетраборат натрия, который в аптеке продается. Из этих ингредиентов делают детскую игрушку, которая называется лизун. Там в зависимости от пропорций можно сделать лизун более или менее тягучим. Судя по кадрам, это именно лизун белого цвета. Молоко не могло стать таким при производстве», – прокомментировали специалисты.





Между тем, появилась информация, что видео снято в Приморье. Такое вывод некоторые пользователи сделали, увидев на кадрах приморский кефир, стоящий на плите. В связи с этим появилось мнение, что видео может быть провокацией.



Молоко «Фермерское подворье» вышло на рынок Приморского края несколько лет назад, и уже не единожды в СМИ Приморья публиковалась информация, что это молоко является фальсификатом. Последняя информация об этом была опубликована 21 октября на сайте «Прима медиа».



В материале рассказывалось об итогах заседания Общественного экспертного совета по развитию сельского хозяйства, прошедшего в Приморье. На нем было озвучено, что в край привозят много фальсифицированного молока, в том числе речь шла и об амурской продукции.



«Мы направили 150 тысяч рублей на выявление фальсификата. Есть документальное подтверждение, что молоко “Фермерское подворье” в основном состоит из растительных жиров. Но дешевый товар привлекает, поэтому такое молоко закупают и социальные учреждения», – сказал заместитель директора ООО «Племпредприятие Приморское» Юрий Черкашин.