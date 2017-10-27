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МЧС: землетрясение в Приамурье не привело к разрушениям и жертвам

МЧС: землетрясение в Приамурье не привело к разрушениям и жертвам
Фото: kavtoday.ru

Ночью 27 октября в Амурской области произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили жители, как минимум, двух районов Приамурья – Зейского и Магдагачинского. Своими впечатлениями от случившегося амурчане делятся в социальных сетях. Между тем, по оперативной информации, землетрясение не привело к разрушениям и человеческим жертвам.

По информации дежурного сейсмолога Сахалинского филиала РАН Геодезической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Зейском районе, в 98 километрах юго-восточнее города Зея. Приборы зафиксировали колебание земной коры на глубине 5 тысяч метров, с магнитудой 4,7. Толчки, ощущавшиеся в Магдагачинском и Зейском районах, были до 3-х баллов.

По сведениям монитора землетрясений сайта Idp-cs.net, землетрясение в Амурской области произошло 26 октября в 19:26 по московскому времени (27 октября в 01:26 по амурскому времени). Его координаты составили: 54°00'00'' северной широты и 128°31'48'' восточной долготы, глубина – 9,17 километра.

«Когда было зафиксировано землетрясение, в населенных пунктах Зейского и Магдагачинского районов выехали рабочие группы. Они обследовали жилые дома, объекты с массовым пребыванием людей, социально значимые объекты. Сейсмособытие к разрушениям не привело. Жертв и разрушений на территории области не зафиксировано. Все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Жители Белогорска утверждают, что также ощутили подземные толчки. При этом от жителей Благовещенска таких сведений не поступало. В основном о землетрясении сообщали жители города Зеи. «Я чувствовал, как подо мной ходит кровать», – поделился один из жителей этого населенного пункта.

В социальных сетях зейцы устроили перекличку на тему, кто заметил случившееся. Они пишут, что в результате подземных толчков осыпалась штукатурка на потолке, падали картины, билась посуда. Многие в это время спали и ничего не почувствовали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области также сообщили, что на единый телефон доверия ведомства звонков от жителей региона по поводу этого землетрясения не поступало, хотя это часто происходит в подобных случаях.

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#природа #происшествия

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Комментарии
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  • kenwood

    kenwood
    8 минут назад

    Хорошая новость космодром с ГЭСами не разрушился главное, а чего еще для счастья надо?

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