Инвестиционные проекты Амурской области презентовали в Южной Корее

Корейским инвесторам в Сеуле представили экономический потенциал 8 субъектов Российской Федерации, в том числе Приамурья. Амурскую область представляли зампред правительства Андрей Донец и министр экономического развития области Светлана Балова.

Инвестиционный потенциал российских регионов представили 200 корейским компаниям. Приамурьем заинтересовались семь предприятий. Они намерены реализовать возможности в медицине, сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях.

«Амурская область – это мост в Китай, это огромные свободные площади, это лидеры сельского хозяйства, это богатство минеральных ресурсов, это космодром, это газоперерабатывающий завод и это льготы для инвесторов», – отметил в своем докладе Андрей Донец.

Мероприятие «Бизнес в России: региональные возможности для корейского бизнеса» организовали Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Фонд «Росконгресс» совместно с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям, Торгово-промышленной палатой Республики Корея и Корейской ассоциацией международной торговли.