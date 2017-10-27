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27октября
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Днем в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» интервью с Наилем Гимадеевым

Днем в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» интервью с Наилем Гимадеевым

27 октября в дневном эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с участником фестиваля «Амурская осень», певцом Наилем Гимадеевым. Беседу с гостем записала Екатерина Кузьмина.

Дневной разворот проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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