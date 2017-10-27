Белогорские студенты на уроках физкультуры готовятся к ГТО

В белогорском образовательном многофункциональном центре студенты готовятся к сдаче норм ГТО. В этом году в городском этапе участвует половина студентов учреждения. Лучшие отправятся на региональные соревнования.

Студенты белогорского многофункционального центра тренируются практически на каждом уроке физкультуры – бегают, качают пресс, отжимаются, тренируют наклоны, парни упражняются с гирями.

Егор Якшин нормативы ГТО сдал заранее. Впервые получил золотой значок. «Пока одна медаль, на следующий год буду сдавать на вторую. Физруки спросили, хочешь ли ты заниматься, сдавать ГТО. Я сказал – буду. Я в футбол играю, на тренировки по волейболу хожу, по баскетболу», – поделился студент Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Егор Якшин.

Золотой значок достанется тем, кто сдаст на отлично восемь нормативов. Из них четыре обязательных, остальные по выбору. Например, метание, плавание, стрельба или бег на лыжах. Серебро вручают за семь выполненных на отлично дисциплин, бронзу – за шесть. Все нормативы есть на федеральном сайте ГТО. В белогорском многофукнциональном центре студентов стимулируют заниматься спортом.

«Когда в школе училась, медалей особо не давали. Причины не знаю. Но здесь за время, которое я здесь учусь, у меня чеытре медали по легкой атлетике», – сказал студентка Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Мария Чмель.

В этом году сдавать нормы ГТО на городском этапе будет половина из почти шестисот учащихся образовательного учреждения. Студенты уже сдали гимнастические виды спорта. На этих выходных будет легкая атлетика. По мнению преподавателей, студенты способны на лучшие результаты.

«Можно было бы желать лучшего. Но мы стараемся. Мы ведем, чтобы дети тянулись именно к физическому развитию. Если будет заниматься, сдавать комплексы ГТО, любой человек может развиваться не только для своего здоровья, но и строения своего тела», – отметил преподаватель физической культуры Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Максим Баранов.

Итоги городских соревнований подведут в конце ноября. Сдавать ГТО будут амурчане от шести до 70 лет и старше. Лучшие отправятся на региональные соревнования по сдаче норм ГТО. Они пройдут в Благовещенске в декабре.