В Благовещенске заработал новый светофор

Фото: vsluh.ru

В пятницу, 27 октября, в Благовещенске начал работу еще один светофор. Электронный регулировщик находится на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Строителей.

Светофор установили в рамках дорожной кампании 2017 года, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

Кадр: 2gis.ru

В этом году в Благовещенске также были установлены светофоры на пересечениях улиц Амурская и Артиллерийская, Октябрьская и Островского, Красноармейская и Театральная, Чайковского и Заводская, а также по улице Кантемирова в районе школы № 13 и на улице Зеленой.