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27октября
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сегодня, 10:40 3

В Благовещенске заработал новый светофор

В Благовещенске заработал новый светофор
Фото: vsluh.ru

В пятницу, 27 октября, в Благовещенске начал работу еще один светофор. Электронный регулировщик находится на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Строителей.

Светофор установили в рамках дорожной кампании 2017 года, пишет пресс-служба администрации Благовещенска.

Кадр: 2gis.ru

В этом году в Благовещенске также были установлены светофоры на пересечениях улиц Амурская и Артиллерийская, Октябрьская и Островского, Красноармейская и Театральная, Чайковского и Заводская, а также по улице Кантемирова в районе школы № 13 и на улице Зеленой.

Просмотров всего: 1323

#транспорт

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Комментарии
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  • Gadskiy

    Gadskiy
    45 минут назад

    Октябрьская-Островского? А скрин района Тайваня))) Норм, пешыте исчо

  • lana78

    lana78
    32 минуты назад

    С вами все нормально? скрин относится к перекрестку улиц М.А и Строителей.

  • lana78

    lana78
    31 минута назад

    А не к Окт-Островского, читайте текст, Gadskiy

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