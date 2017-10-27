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27октября
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Благовещенцев зовут на концерт, посвященный 500-летию Реформации

Благовещенцев зовут на концерт, посвященный 500-летию Реформации

Концерт «Симфония жизни», посвященный 500-летию Реформации, пройдет 27 октября в 19:00 в Амурской областной филармонии. Организатором выступила церковь «Новое поколение».

В выступлении примут участие творческий коллектив церкви и сводного состава скрипачей музыкальных коллективов Благовещенска. В программе – музыкальные и поэтические произведения, уже ставшие русской классикой, а также современное творчество. Для зрителей вход свободный.

«Жизнь подобна симфонии, а каждый из нас – инструмент, играющий свою неповторимую партию в этом прекрасном музыкальном произведении. Ни один инструмент не может сыграть мелодию, написанную для другого. Эта мелодия складывается из предназначения каждого человека, а потом – из ежедневного выбора, приоритетов, стремлений и усилий, принятых или не принятых решений, роковых встреч. Кто-то уже живет как по нотам, а кто-то – в поисках единственно верного пути. Наша концертная программа об этом», – рассказал пресс-секретарь церкви «Новое поколение» Александр Казюленис.

Началом Реформации принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера. По легенде, 31 октября 1517 года он прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов», в которых выступил против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности против продажи индульгенций.

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#религия

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